Michael Jordan de los Chicago Bulls se derrumba en los brazos de su compañero de equipo Scottie Pippen, a la derecha, al final del Juego 5 de las Finales de la NBA con el Utah Jazz el miércoles 11 de junio de 1997 en Salt Lake City. Jordan, luchando contra los síntomas de la gripe, anotó 38 puntos. Fuente: Archivo - Crédito: AP / Tom Cruze

Abruma la cantidad de historia. Se suceden y cautivan. Y lo que sucedió el 11 de junio de 1997 sin duda será una de las epopeyas de Michael Jordan . El " The Flu Game ", el quinto juego de la final de la NBA de Chicago Bulls ante Utah Jazz , con un MJ muy mal físicamente, con temperatura y una producción inolvidable de 38 puntos en sus manos. Al borde del desmayo el Delta Center enmudeció ante su Majestad y lo que hizo en un estado muy delicado, que en The Last Dance se terminó de confirmar que fue por culpa de... una pizza.

Por entonces, se denominó "El Partido De La Gripe" (The Flu Game) y se extendió en el tiempo. Hace algunos años se había conocido que, en realidad, Jordan se había intoxicado la noche anterior con lo que había comido. Tim Grover, el preparador físico que trabajó con Jordan, explicó qué pasó en realidad en el podcast Pardon My Take reveló que Jordan pidió unas pizzas a domicilio de un sitio cercano a Park City la noche antes del encuentro.

En The Last Dance, Grover relató lo que sucedió la noche previa en el hotel Marriot: "Nadie más comió pizza aquel día, nadie. Y no había señales de gripe ni de enfermedad ni de nada antes de aquello. Sobre las 3 de la mañana me llamaron y me dijeron: 'Ven a la habitación de MJ'. Y estaba hecho un ovillo, en posición fetal. No sé lo rápido que puede venirte una gripe, pero sí sé lo que de te puede hacer la comida en mal estado".

Y en el podcast, Grover fue un poco más allá: "Yo estoy seguro al cien por cien de que fue una intoxicación alimentaria. Pero claro, queda mejor llamarlo 'Flu Game' que 'Food Poisoning Game'. Ésa es mi historia, es lo que yo observé; estaba en la habitación cuando todo eso ocurrió, que le llamé atención y me mandó a la mierda. Si alguien sabe más, me gustaría saber quién, porque no estaba allí".

Michael Jordan de los Chicago Bulls toma un respiro durante el primer cuarto del Juego 5 en las Finales de la NBA contra los Utah Jazz el miércoles 11 de junio de 1997 en Salt Lake City. Fuente: Archivo - Crédito: AP / Jack Smith

George Koehler, asistente personal de Jordan, también estaba en aquella habitación y explicó: "Cuando trajeron la pizza había cuatro o cinco tipos haciendo la entrega, no es usual algo así". Y Grover sumó: "Cuando dejé la pizza sobre la mesa, pensaba que algo no andaba bien, que no era normal todo aquello".

En The Last Dance, Jordan aportó al relato: "Eran las diez o las diez y media de la noche y me entró hambre. Sólo yo comí aquella pizza, nadie más lo hizo. Luego me desperté a las 2:30 de la madrugada y vomité por todos los lados. Así que no, aquello no fue una gripe".