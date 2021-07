Tokio 2020: las disculpas de Luis Scola a una periodista de la TV Pública

La Generación Dorada, no caben dudas, es mucho más que el seleccionado argentino de básquetbol. Sus integrantes conciben una manera de sentir y de vivir ese deporte que excede lo que ocurre en el parquet. una muestra de ello fue lo que sucedió con el capitán, Luis Scola, quien a sus 41 años y en sus quintos Juegos Olímpicos, tuvo tiempo para enmendar una declaración hecha de mala gana, y con la desazón producto de una derrota por momentos aplastante en el debut, frente a Eslovenia. Nadie lo obligaba, pero Luifa se tomó el tiempo de contactar a la periodista Sofía Martínez (TV Pública) y de ofrecer sus disculpas.

“Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos”, arrancó el histórico basquetbolista de Varese (Italia). Y añadió, en un mensaje privado enviado a través de Instagram: “Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal” , se excusó. Scola completó: “Hicimos todo mal ayer, incluido las respuestas en zona mixta”.

Scola le permitió a la periodista compartir el mensaje con sus seguidores. E hizo extensivas sus disculpas al resto de los trabajadores de la TV Pública. “Sé que no tenía necesidad (de mandar el mensaje), pero no me gustó cómo actué y quería decírtelo (...). Hacelo extensivo a tu grupo de trabajo. Ellos estaban ahí. Espero el próximo partido tener revancha y esta vez responder a la altura”, prometió el deportista formado en Ferro, quien se trepó al cuarto puesto entre los máximos anotadores en el básquetbol olímpico.

Luis Scola con la pelota en el encuentro frente a Eslovenia, en el debut del básquetbol masculino que terminó con derrota argentina por 100-118. Santiago Filipuzzi

En la entrevista realizada en zona mixta tras la derrota ante la Eslovenia de un enorme Luka Doncic, Scola se mostró frustrado ante las consultas de Martínez. E incluso le respondió que no era el momento para pensar en si sintió o no algo por el debut en sus quintos Juegos Olímpicos. El enojo, está claro, tenía que ver con la desazón por la caída en el estreno y no con las preguntas de la periodista.

La actitud de Scola refleja un comportamiento que está en el ADN de la Generación Dorada. Luifa no fue el primero en tener una actitud semejante. En Londres 2012, y después de perder con Rusia el partido por el bronce, Emanuel Ginóbili enfrentó a la prensa en la zona mixta. Primera pregunta: “¿Cómo te sentís?”. Con cara de disgusto, Manu contestó: “¿Cómo me puedo sentir? Acabo de perder una medalla de bronce de los Juegos Olímpicos” . Ese fue el mayor exabrupto que se le conoció en la selección nacional. Ginóbili caminó unos pasos antes de ser detenido por otros periodistas. Sin dar tiempo a otra pregunta en su nueva parada, Manu se corrigió: “Quiero pedir perdón si le contesté mal a alguien, no deberíamos hablar en caliente”, se disculpó.

