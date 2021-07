Tokio 2020. Sergio Hernández justificó la derrota por la actuación de Luka Doncic: “Podía haber hecho 60 puntos si quería”

El técnico del seleccionado argentino de básquetbol, Sergio Hernández, explicó esta madrugada la amplia derrota que su equipo sufrió a manos de Eslovenia por 118 a 100 en el arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y le atribuyó todos los méritos de la misma a la actuación del astro rival, Luka Doncic.

En una breve charla con la prensa, una vez concluido el encuentro en el Super Arena de Saitama, el entrenador bahiense expresó que el alero esloveno de los Dallas Mavericks de la NBA “hizo lo que quiso” dentro del rectángulo de juego.

“La verdad es que (Luka) Doncic hizo lo que quiso. Le ofrecimos el tiro, lo tomó y lo metió. Le ofrecimos el pase y asistió. Le ofrecimos ir para dentro, fue y anotó. Podría haber anotado 60 puntos si quería ”, sostuvo el técnico albiceleste, que está encarando su tercera experiencia olímpica, luego de Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016.

El crack, de 22 años y nacido en Ljubljana, aportó 48 tantos, 11 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones para el conjunto del DT Aleksander Sekulic.

Luka Doncic festeja entre Gabriel Deck y Patricio Garino; fueron dos de los jugadores que intentaron detenerlo y no pudieron; Eslovenia le dio una paliza a la Argentina Charlie Neibergall - AP

Luis Scola también se mostró muy decepcionado. “No jugamos un buen partido, para nada -afirmó-. Ellos jugaron mejor y eso está reflejado en el marcador. La defensa no estuvo donde tenía que estar. Tenemos que ajustar lo que hicimos mal. Hemos perdido un partido muy importante por muchos puntos”.

El entrenador argentino dispuso distintos encargados de la marca del basquetbolista que utiliza la camiseta número 77. Primero fue Facundo Campazzo y luego se sucedieron Luca Vildoza, Patricio Garino, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro y hasta Juan Pablo Vaulet, en los escasos minutos que estuvo en cancha. Ninguno de ellos pudo detenerlo con cierta eficacia.

Luka Doncic, figura de Eslovenia, y Patricio Garino Charlie Neibergall - AP

“El partido fue fácil para ellos -argumentó Hernández-. No tuvimos la chance de jugar. Cuando un jugador domina el escenario así, el resto es todo impotencia. Todas las propuestas que teníamos para desconectarlo a Doncic del resto de su equipo, las destruyó. Terminó con 48 puntos como pudo hacerlo con 60 si seguía tomando decisiones propias. Que nos hagan 118 puntos... es difícil que nos metan tanta cantidad. Pero no lo pudimos neutralizar, el partido fue para un lugar que no esperábamos, y no pudimos estar cerca en ningún momento. Eslovenia sería un grandísimo equipo sin Luka Doncic. Con Doncic, es otra cosa. Lo dije hace dos años y lo digo hoy: es el mejor jugador del mundo”.

La Argentina jugará su segundo encuentro en la competencia olímpica este jueves, a las 9, cuando enfrente al actual campeón del mundo, España, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.

