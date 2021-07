Tokio 2020, día 3: la actividad olímpica y la actuación de los argentinos, minuto a minuto

12-58. Brasil reaccionó y ganó el clásico

El seleccionado brasileño, el mejor de toda la historia del deporte, se quedó con el tie break por 16 a 14 y derrotó a Argentina por 3 a 2 en sets. Luego de que el equipo de Méndez vaya ganando 2 a 0 y de que incluso haya sacado 6 unidades en el cuarto para quedarse con el partido, la Canarinha demostró toda su jerarquía se quedó con el clásico, en el duelo de la segunda fecha del grupo B de los Juegos Olímpicos. El próximo partido de Argentina será ante Francia el próximo miércoles desde las 2.20 AM.

Con la derrota del equipo nacional, Brasil lidera de manera cómoda el historial completo. En juegos Olímpicos, la Verdeamarelha ganó en cinco duelos de ocho disputados. En Sudamericanos, Argentina nunca pudo derrotar a la Brasil. Lo mismo sucedió en los mundiales. Mientras que por Liga Mundial perdió los primeros 23 cruces y recién le ganó el último, en 2017.

Brasil lo dio vuelta y derrotó al seleccionado argentino Frank Augstein - AP

12.32. Empató Brasil y habrá quinto set

El seleccionado brasileño supo reaccionar un período en el que arrancó mal y además tenía un gran rendimiento de Argentina. La Verdeamarelha caía por 6 puntos (17-11), pero con una gran tarea defensiva llegó a darlo vuelta 19-18 para luego quedarse con el cuarto set por 25 a 21. Habrá tie break en el clásico.

Brasil reaccionó e igualó el partido YURI CORTEZ - AFP

11.55 El tercero fue para Brasil

La selección brasileña se recuperó luego de las dos grandes actuaciones que tuvo argentina en el comienzo del partido y se quedó con el tercer set por 25 a 16. De este modo, Brasil se pone 2 a 1 en sets de manera parcial. El equipo de Méndez, por su parte, no tuvo el mismo rendimiento ofensivo que en los primeros puntos, ahora le quedará un set para quedarse con el primer triunfo de los Juegos Olímpicos.

11.24 ¡Segundo set también para Argentina!

Con la destacada tarea ofensiva de Bruno Lima que lleva 13 puntos, el seleccionado argentino de vóley se quedó con el segundo punto por 25 a 21 para ponerse 2 a 0 de manera parcial en sets. De Cecco es otra de las figuras del equipo de Méndez que también está cómodo en defensa y por ahora está dejando sin respuestas al combinado brasileño.

Ezequiel Palacios, una de las armas del seleccionado nacional que derrota a Brasil 2 a 0 en sets Frank Augstein - AP

10.52. ¡Primer set para la Argentina!

El seleccionado argentino de voleibol se quedó con el primer punto por 25 a 19 frente a Brasil. Gran trabajo ofensivo de todo el equipo. Muy buena tarea en el remate por parte de Agustín Loser, Bruno Lima y Facundo Conte. Además, el muy buen aporte de Luciano De Cecco en el armado de juego le dan el triunfo parcial al equipo de Méndez.

Los argentinos Facundo Conte y Sebastian Sole celebran un punto durante un partido de la ronda preliminar del grupo B de voleibol masculino contra Brasil, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020, el lunes 26 de julio de 2021, en Tokio, Japón. (Foto AP / Frank Augstein) Frank Augstein - AP

10.24. Comenzó el partido

El seleccionado argentino de vóley ya disputa su segundo duelo en Tokio 2020 frente a Brasil, uno de los rivales más complicados que tiene en el grupo B.

Argentina busca ante Brasil el primer triunfo en Tokio 2020 Frank Augstein - AP

10.00 El vóley masculino y una dura prueba ante Brasil

La caída ante Rusia en el debut quedó atrás y el equipo de Marcelo Méndez busca recuperarse frente a Brasil en el duelo correspondiente a la segunda fecha del grupo B de los Juegos Olímpicos. Por la tercera jornada, el seleccionado argentino jugará ante Francia el próximo miércoles desde las 2.20 AM.

9.35 Los sentimientos encontrados de Pignatiello luego de su debut olímpico

Al finalizar la prueba de 1500 metros libres en los que no pudo alcanzar el objetivo, Pignatiello habló ante la prensa y se mostró contenta por su debut en un Juego Olímpico de mayores, pero también lamentó no poder haber dado lo que esperaba: “Muchas sensaciones, primera carrera internacional de alto nivel, mi primer Juego Olímpico, muchas emociones raras que nunca había sentido, los nervios me jugaron en contra”.

La palabra de Delfina Pignatiello

También se refirió a la gran parte de su año 2020 en la que no pudo entrenar debido a la pandemia: “Me quedo con el esfuerzo de mi preparación después de estar tantos meses parada, viendo cómo mis rivales podían entrenar. La cuarentena me enseñó mucho, atravesé muchas barreras, no me quedó con el resultado que no es el que yo quería; si la pandemia nos frenó fue para algo, a mí me enseñó muchísimo. Además, agregó: “Este es un deporte muy duro y no siempre se dan los resultados, se pierde más de lo que se gana”.

Con optimismo se refirió a lo que viene: “A partir de mañana cambio la cabeza porque me quedan los 800 y ya vuelvo a entrenar duro. Esto es ser perseverante, consistente, trabajar duro; en algún momento los resultados se van a dar, esta vez no se medio”.

Delfina Pignatiello habló tras la competencia y ya se prepara para su revancha del próximo jueves Santiago Filipuzzi

09.28. Pigntatiello, eliminada de los 1500 metros libres

Delfina Pignatiello terminó en el 8° puesto de la serie 5 de los 1500 metros libres con un tiempo de 16:33.69, que se disputó en el Centro Acuático de Tokio. Con este puesto, la atleta argentina quedó eliminada de esta prueba. La próxima participación de la nadadora argentina será el próximo jueves desde las 7.22 en la tercera eliminatoria de los 800 metros libres.

Delfina Pignatiello quedó eliminada de los 1500 m libres Santiago Filipuzzi

09.00. Se presenta Delfina Pignatiello en Tokio 2020

La nadadora argentina debuta en los 1500 metros libres. Pignatiello arranca los Juegos Olímpicos una de sus pruebas favoritas y buscará un lugar en las finales. A la competencia llega con el 7° mejor tiempo clasificatorio sobre 33 participantes.

Delfina Pignatiello en el andarivel seis Santiago Filipuzzi

08.28 ¡Tercero de las Leonas y enorme triunfo!

Noel Barrionuevo, de penal, sentenció el partido para el seleccionado argentino que, a pocos minutos del final estableció el 3 a 0 definitivo. Al equipo de Retegui se le abrió el arco en el último cuarto pese a no haber jugado un gran partido. Luego de este gran triunfo frente a España, las Leonas se medirán ante China el miércoles desde las 7.

De la atajada de Succi al tercer gol de las Leonas

08.24. ¡Segundo gol de Argentina!

Luego de una gran jugada individual de María José Granatto que, con un amague dejó una rival en el camino y remató al arco. Allí apareció Agustina Albertario para poner el palo y establecer el 2 a 0 para el seleccionado argentino que finalmente ganó en confianza y se quedará con el deseado triunfo.

El gol de Granatto para el 2-0 de las Leonas

08.10 ¡Gol de las Leonas!

Luego de un córner corto, Valentina Raposo fue la jugadora que convirtió el primer tanto argentino en Tokio 2020. Se hizo desear la conquista del gol, pero llegó en un momento clave del partido. Previo al tanto de Raposo, Argentina había desaprovechado 10 córner corto: seis en el partido con Nueva zelanda y cuatro hasta el duelo de este lunes. El equipo de Retegui derrota a España por 1 a 0 en el duelo de la segunda fecha del grupo B.

El gol de las Leonas

08.06. Las Leonas no pueden romper el cero

Con mucha actitud, el seleccionado argentino de hockey buscó el arco rival, pero no tuvo éxito. El partido frente de la segunda fecha del grupo frente a España continúa 0 a 0. El equipo nacional tendrá el último cuarto para ver si finalmente puede quedarse con la victoria necesaria.

07.40. Igualdad al final del segundo cuarto

Las Leonas no jugaron un buen segundo período y continúan igualando 0 a 0 frente a España que fue un poco más el el equipo de Carlos Retegui. Luego de la dura derrota en el debut ante Nueva Zelanda por 3 a 0, el seleccionado argentino continúa sin poder convertir goles en Tokio 2020. Tendrá por delante dos cuartos para cambiar la imagen y quedarse con el triunfo.

Argentina y España igualan 0 a 0 al término del segundo cuarto LUIS ACOSTA - AFP

07.20. No se sacan ventajas al término del primer cuarto

Aunque fueron superiores y tuvieron muchas chances de gol, las Leonas no pudieron vencer el arco de España y al término del primer período el equipo de Retegui iguala 0 a 0.

07.00. Las Leonas, por la recuperación

El seleccionado argentino de Hockey femenino se mide ante España por la segunda fecha del Grupo B en busca de su primer triunfo en Tokio 2020. El equipo que dirige Carlos Retegui busca la recuperación tras la dura derrota del debut frente a Nueva Zelanda por 3 a 0. Luego del duelo frente a España, las Leonas se medirán ante China el miércoles desde las 7.

Las Leonas se miden ante España Santiago Filipuzzi - LA NACION

06.00. Caída de Ramón Quiroga en boxeo

El argentino tenía una durísima prueba por delante y cayó por puntos (0-5) en decisión unánime frente al español Gabriel Escobar en la Categoría de Peso Mosca (48 - 52 kg). De este modo, el salteño quedó eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ramón Nicanor Quiroga, de Argentina intercambia golpes con Gabriel Escobar, de España durante la pelea de la categoría Mosca Masculina (48-52 kg) en el tercer día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Buda Mendes - Getty Images AsiaPac

05.50. Derrota de los Pumas 7s

Luego de haber comenzado la segunda parte igualando el partido, no pudo ante la jerarquía de Nueva Zelanda que se terminó quedando con el juego por 35 a 14. En el inicio del segundo período, Luciano González puso el empate en 14, pero luego dos grandes corridas de los oceánicos rompieron el partidos. Esta noche a las 22, los de Gómez Cora buscarán la clasificación frente a Corea del Sur buscando la segunda posición del grupo A.

El neozelandés Dylan Collier es abordado por el argentino Lucio Cinti Shuji Kajiyama - AP

05.38. Final del primer período: lo dio vuelta Nueva Zelanda

Los Pumas 7s habían arrancado arriba 7-0, con una gran corrida de Marcos Moneta que apoyó el primer try del partido. El equipo de Gómez Cora estuvo a punto de ampliar la ventaja, pero una ráfaga de Nueva Zelanda le permitió al equipo oceánico dar vuelta el partido y ponerse 14-7.

one Ng Shiu del equipo de Nueva Zelanda en acción durante el partido de Rugby Sevens del grupo A de hombres entre Nueva Zelanda y Argentina en el tercer día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Estadio de Tokio el 26 de julio de 2021 en Chofu, Tokio , Japón. Dan Mullan - Getty Images AsiaPac

05.00. Se presentan otra vez los Pumas 7s

Luego de derrotar a Australia este domingo por la noche en el debut por 29-19, el equipo de rugby masculino argentino se enfrenta a Nueva Zelanda en el segundo duelo del grupo A de los Juegos Olímpicos. Luego cerrará frente a Corea esta noche desde las 22 horas.

03.34. Con Doncic, Eslovenia aplastó a la selección de básquet

Argentina cayó ante la mejor generación del último campeón de Europa, Eslovenia, con un marcador de 118-100. El desempeño de Doncic se robó todas las miradas, y acabó por aplastar a la Argentina, que nunca encontró un juego claro, ni defensivo -con falencias- ni ofensivo, con unos pocos intentos individuales. En algunos tramos, “El Alma” estuvo hasta 30 puntos abajo. El equipo nacional tendrá revancha ante España y Japón, para buscar su pase más allá de la clasificación. “No jugamos un buen partido, para nada; ellos jugaron mejor que nosotros, y está reflejado en el marcador. La defensa no estuvo donde tenía que estar”, dijo Luis Scola, enojado, al finalizar el encuentro. Y agregó: “Tenemos que ajustar lo que hicimos mal”.

Argentina fue claramente superada por una Eslovenia liderada por el talento de Doncic Santiago Filipuzzi

03.20. Tejerina y Guaragna cierran otra jornada de regatas

Fue una buena intervención de Celia Tejerina, que subió tres puestos en la tabla general de Windsurf RS:X, con 92 puntos, luego de competir durante el día en tres carreras, en las que logró los puestos 18°, 15° y 21°; por otro lado, Francisco Guaragna escaló al puesto 26° en la tabla general en clase Laser. Durante las regatas de este lunes, anotó 32 y 22 puntos, respectivamente.

El argentino Francisco Guaragna Rigonat compite en la carrera láser de bote unipersonal masculino 2 durante la competencia de vela de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el puerto de yates de Enoshima en Fujisawa, Prefectura de Kanagawa, Japón, el 26 de julio de 2021 PETER PARKS - AFP

Maria Celia Tejerina, en acción durante las carreras de mujeres windsurfistas en el puerto de yates de Enoshima Stephen McCarthy - Sportsfile

03.04. “El Alma” no encuentra su juego y Eslovenia acaricia el triunfo

Argentina intenta frenar el avance implacable de Eslovenia, pero su rendimiento es carente. En el último minuto del tercer cuarto, con bronca pero con fuerza, el seleccionado insiste. Solo hay destellos individuales. Sin embargo, la diferencia es de veinte puntos al cierre: 88-66. Un detalle positivo: Luis Scola suma en su cuenta personal y se convierte en el cuarto anotador histórico de los Juegos Olímpicos con 539 puntos, por delante de al brasileño Wlamir Marques (537). En el top 3 están Pau Gasol (623), Gaze (789) y Oscar Schmidt (1093).

La diferencia en el marcador se estira a cada minuto, y roza los veinte puntos de ventaja para el rival al terminar el tercer cuarto Santiago Filipuzzi

02.30. En tiro, Federico y Melisa Gil quedaron eliminados

Luego de generar una fuerte expectativa por su buen desempeño en las primeras tres rondas de clasificación, los hermanos Federico y Melisa Gil quedaron eliminados en la categoría Skeet de tiro, al finalizar en los puestos 17° y 18°, respectivamente, de la tabla general.

El argentino Federico Gil compite en la clasificación de Skeet masculino durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. TAUSEEF MUSTAFA - AFP

02.28. Argentina sufre y no remonta en el básquet

La selección de básquet no encuentra un juego fluido, y esto se suma a un error defensivo clave: el equipo pierde rebotes en su propio tablero, un defecto que ya se advertía en los partidos de preparación. Dentro de un desempeño general regular, Scola lidera los ataques y guía a un equipo que quiere acortar la diferencia en el marcador. Eslovenia tiene efectividad en el tiro externo e incluso, cuando no acierta, sus jugadores logran segundas y terceras acciones ofensivas con la misma posesión. Frente a este embate, Bolmaro se destaca por su versatilidad para pasar de una buena defensa a la referencia, también, durante la ofensiva: 62-42 en el marcador al finalizar el segundo cuarto, con un show de Luka Doncic, autor de 31 puntos en los primeros 20 minutos.

Un partido difícil para la Argentina, que no encuentra los puntos y resiste con una defensa endeble ARIS MESSINIS - POOL

02.06. Eslovenia domina a la selección de Básquet

En el juego ambos equipos se mostraron parejos, pero la puntería de los europeos fue notoriamente mejor. Eslovenia generó mejores espacios, que aprovechó para cerrar el primer cuarto 32-24 al frente. Argentina metió solamente un triple sobre ocho lanzados, mientras que su contrincante encestó seis de doce. El mejor de Eslovenia fue Doncic, con 17 puntos en 9 minutos.

Luis Scola y la mirada en la victoria Santiago Filipuzzi

02.03. Nadia Podoroska, a los octavos de final en el tenis femenino

Con mucha holgura, Nadia Podoroska consiguió un nuevo triunfo en el torneo de singles femenino. La número 38 del ranking femenino se impuso a la rusa Ekaterina Aleksandrova por 6-1 y 6-3, y se clasificó así a los octavos de final. En su primera participación olímpica, la jugadora rosarina espera a la vencedora del duelo entre la polaca Iga Swiatek y la española Paula Badosa.

01.31. “El Alma” sale a la cancha en busca de la gloria

La selección argentina de básquet debuta ante Eslovenia en Tokio. El equipo dirigido por Sergio Hernández también se enfrentará, por el grupo C, con España y Japón.

01.18. Verón arrancó con un muy buen golpe en Tokio

El boxeador argentino Francisco “Bebu” Verón derrotó por decisión unánime al sueco Adam Chartoi y avanzó a octavos de final de peso mediano. El púgil oriundo de José León Suárez se mostró bien plantado y cerró con victoria un gran debut.

Triunfo de Francisco Daniel Verón en boxeo

El argentino Francisco Daniel Veron (rojo) y el sueco Adam Chartoi pelean durante su combate de peso medio masculino (69-75 kg) durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Kokugikan Arena de Tokio el 26 de julio de 2021 LUIS ROBAYO - AFP

0.35. Nadia Podoroska va por más en el tenis femenino

La rosarina Nadia Podoroska, única representante femenina de nuestro país en el tenis, se enfrenta con la rusa Ekaterina Aleksandrova, en uno de los partidos que se disputan este lunes por la segunda ronda del torneo de singles. La argentina viene de eliminar a la kazaja Yulia Putintseva.

0.29. Alemania fue más y derrotó a los Gladiadores en handball

Durante un buen rato los Gladiadores pusieron en aprietos al seleccionado germano, pero finalmente Alemania hizo valer su mayor poderío y derrotaron a la Argentina por 33-25, un resultado que obliga al equipo albiceleste a ir en busca de victorias en los próximos compromisos por el Grupo A, frente a Noruega, Brasil y España, con la misión de lograr la clasificación a los cuartos de final.

El pivote de Alemania Johannes Golla busca el arco durante el partido del Grupo A de la Ronda Preliminar Masculina entre Argentina y Alemania de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Estadio Nacional Yoyogi MARTIN BERNETTI - AFP

23.45. Peaty, otra vez dueño de los 100 metros pecho

Tal vez en lo que era la apuesta más segura en natación, el británico Adam Peaty defendió su título olímpico en los 100 metros pecho masculino en el Centro Acuático de Tokio. Peaty era poseedor del récord del mundo y el primer hombre en la historia en romper las barreras de los 58 y los 57 segundos en la prueba. Dominó la final con el quinto mejor tiempo de la historia, 57s37. El holandés Arno Kamminga obtuvo la plata con 58s, y el bronce fue para el italiano Nicolo Martinenghi, con 58s33.

Además, Maggie MacNeil le dio a Canadá su primer oro en la piscina al ganar los 100 metros mariposa femeninos. La campeona mundial vigente llegó con un tiempo de 55s59, para superar a la china Zhang Yufei (55s64). La australiana Emma McKeon completó el podio con 55s72.

El británico salta hacia la gloria en los JJOO

23.20. Titmus sorprende y termina con el reinado de Katie Ledecky en natación

La australiana Ariarne Titmus derrotó a la estadounidense Katie Ledecky en la final de 400 metros estilo libre (3:56.69 contra 3:57.36) y la privó de un sexto título en Juegos Olímpicos, informó la agencia AFP.

Titmus superó a Ledecky en una de las competencias más anticipadas de la cita olímpica, al obtener el segundo mejor tiempo de la historia. La australiana, quien se encontraba casi un cuerpo detrás de la estadounidense luego de cuatro de las ocho vueltas en los 400 metros libres, aceleró en los últimos 100 metros para terminar con un tiempo de 3m56s69 segundos. Ledecky perdió una final olímpica individual por primera vez, después de ganar los 800 libres en Londres y colgarse otros tres oros en los 200, 400 y 800 libres en Río de Janeiro, hace cinco años.

Ledecky era la campeona olímpica defensora y poseedora del récord mundial. Debió conformarse con la plata en esta ocasión con 3m57s36, el cuarto mejor crono de la historia. El bronce fue para la china Li Bingjie con 4m01s08. .

La australiana Ariarne Titmus durante la final de los 400 metros libres para mujeres en los Juegos Olímpicos 2020, el 25 de julio de 2021, en Tokio. (AP Foto/Martin Meissner)

23.17. En esgrima, Perez Maurice cayó ante Marton

Belén Pérez Maurice cayó por 15-12 en su tercer desafío consecutivo en unos Juegos Olímpicos ante Anna Marton, de Hungría. La deportista bonaerense, de 36 años, llegó a Tokio luego de haber concursado en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Con esta derrota, quedó eliminada. “Fue injusto”, dijo la deportista para resumir su enfrentamiento, en una entrevista con TV Pública. “Estuve muy cerca. Estoy contenta con mi trabajo”, agregó.

María Belén Pérez Maurice compite con la húngara Anna Marton en la categoría de sable individual de Tokio 2020. Hassan Ammar - AP

23.03. Buen arranque de Los Gladiadores ante Alemania

La selección argentina de handball se puso al frente del partido con dos goles en los primeros tres minutos del partido, contra Alemania, por la Zona A. Intentan redimir la derrota anterior, contra Francia, por 33-27. Por ahora, el resultado parcial es 13-14 en contra del equipo argentino al cierre del primer tiempo.

Diego Simonet remata al arco durante el partido de handball que disputan Argentina y Alemania en Tokio 2020 MARTIN BERNETTI - AFP

22.50 Gran victoria de Los Pumas 7s ante Australia

Con solidez a la hora de disputar las pelotas en el piso, el seleccionado argentino de Seven se impuso notablemente a Australia. Parecía un desafío enorme, ya que el rival es uno de los equipos más destacados de la disciplina, pero el equipo albiceleste tiró al rival hacia atrás, forzó los errores, y -ya con la tranquilidad del marcador a favor- sostuvo la ventaja. Así, se impuso por 29-19.

Segundo try argentino

“Estamos contentos por ganar. Este partido valía doble, ante un rival directo y que está por encima nuestro en el ranking. El primer tiempo fue casi perfecto, lo del segundo tiempo fue más complejo, pero hay que seguir aprendiendo, es parte del juego”, destacó el head coach Santiago Gómez Cora a TyC Sports. En el otro cotejo por el Grupo A, Nueva Zelanda superó por 50-5 a Corea del Sur.

Henry Hutchison y Lucio Cinti luchan en el aire durante el partido que disputan Argentina y Australia en debut del Seven en Tokio 2020. Dan Mullan - Getty Images AsiaPac

22.39. Formidable arranque con ventaja de Los Pumas 7s

Con una sólida defensa, pero más que nada con una iniciativa de ataque que incluso forzó una seguidilla de sucesivos penales de Australia -uno de ellos en la línea de try- el seleccionado argentino cerró el primer tiempo por 24-0 frente a uno de los mejores equipos del mundo en esta especialidad.

Firmeza de Los Pumas; con equilibrio para disputar las pelotas en el piso, fueron imbatibles cuando la ovalada quedaba dividida

22.20. Los Pumas 7s empiezan ante Australia

El seleccionado argentino de rugby debuta en el Grupo A frente a Australia; luego jugará con Nueva Zelanda, a las 5,30, y finalmente lo hará con Corea del Sur el lunes 26 a las 22. “El objetivo de lograr un equipo competitivo se logró. Trabajamos todos los días para una medalla. Es nuestro motor. Es lo que nos motiva a salir de la cama e ir a entrenar y hacer lo que realizamos todos los días para ser mejores cada día”, dice en la previa del partido Santiago Gómez Cora, entrenador del seleccionado argentino de rugby seven.

21.40. Los hermanos Gil buscan la cima de la tabla para clasificar

Melisa Gil participa en la cuarta ronda de clasificación de tiro al blanco, puntualmente de la disciplina Skeet. Tiene 36 años y recibió diploma olímpico en Río 2016. En la tercera ronda, finalizó en la posición número 16 de la tabla general, luego de cerrar una primera serie de 23 aciertos, una segunda de 24 y una tercera de 23 para terminar con un total de 70 sobre 75. Su hermano Federico, de 33 años y también competidor en Skeet, competirá luego. En las primeras tres rondas se ubicó noveno, con un total de 73 de 75; registró una primera ronda perfecta con 25 aciertos de 25 disparos, donde terminó compartiendo el primer puesto con otros 12 atletas. En la segunda ronda, el tirador tuvo dos fallos (23/25) para quedar con 48 de 50, en la posición 25. En la tercera, el argentino volvió a hacer 25 y subió en la clasificación. Sólo los seis primeros atletas pasarán a la final por medallas.

Los hermanos Melisa y Federico Gil compiten en la categoría skeet PrensaCOA

20.42. Oro para Noruega. Blummenfelt gana el Triatlón masculino

Con un increíble pique de máxima velocidad que sostuvo durante el último kilómetro de la exigente competencia, Kristian Blummenfelt -de Noruega- gana la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, en la disciplina Triatlón masculino. Registró un tiempo de 1:45:04. En el podio, lo escoltan Alex Yee, de Gran Bretaña, y Hayden Wilde, de Nueva Zelanda.

