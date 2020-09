LeBron James, el máximo ganador en la historia de la NBA en playoffs con 162 victorias Crédito: @NBA

No hay límites y si aparecen, él los aniquila. No hay instancia en la que no deje su sello. No importa cuándo, LeBron James siempre se encarga de marcar su huella. The King fue una vez más el centro de la escena, no sólo porque fue una pieza clave en la victoria sobre Houston Rockets por 112-102, por poner a Los Angeles Lakers 2-1 en la semifinal de la Conferencia Oeste, sino que tras ese éxito se convirtió en el jugador más ganador de todos los tiempos de la NBA en playoffs con 162 triunfos (superó a Derek Fisher con 161).

"No llegué a la liga cuando era niño diciendo: 'Quiero ser el número uno en victorias en playoffs'. Siempre dije que quiero ser parte de una cultura ganadora y ser un jugador ganador y hacer lo que sea necesario para ayudar a mis compañeros de equipo a ganar y este es el resultado de ello", dijo Lebron James, en ESPN, tras sellar una tarea con 36 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.

Lejos de mostrarse todo poderoso, LeBron eligió valorar lo que le aportaron sus compañeros durante sus 17 años de carrera, desde su comienzo en Cleveland Cavaliers, pasando por Miami Heat y hoy en los Lakers: "Todos, de arriba a abajo: gerentes generales, propietarios, personal de entrenamiento, todos. Todos participan en eso porque todos somos parte del proceso y del éxito. Entonces, si estuve en Cleveland o Miami y ahora con los Lakers, he sido parte de tres grandes organizaciones que me han permitido ser una pieza dentro de algo que es histórico", explicó Lebron que lidera como máximo ganador en postemporada la nómina en la que aparecen en el top 5 jugadores como Tim Duncan (157 éxitos), Robert Horry (155) y Kareem Abdul-Jabbar (154).

En medio de los elogios y de las valoraciones por estar una vez más en lo más alto de la historia de la NBA, The King aprovechó para recordar a Kobe Bryant y comentó que espera que la familia de la recordada leyenda de los Lakers esté orgullosa por cómo él defiende los colores de la franquicia: "Cualquiera que alguna vez se haya puesto una camiseta de los Lakers, espera que se sienta orgulloso Kobe. Es nuestra responsabilidad mantener eso con el mayor respeto".

No se quedó sólo con un registro histórico, sino que también continuó sumando y sumando para una marca que parece será muy complicada de arrebatarle: ser el líder en puntos en la historia de los playoffs. Es demoledor su andar por la postemporada, ya que con sus 36 puntos en el tercer juego ante los Rockets llegó a los 7132 puntos.

La diferencia sobre el resto de sus perseguidores en el rubro máximo artilleros en playoffs es realmente impactante, no sólo por el dominio de LeBron en esta parte de la temporada, sino porque está por encima de apellidos legendarios de la NBA y les sacó mucha diferencia en las anotaciones: Michael Jordan (5987 puntos), Kareem Abdul-Jabbar (5762), Kobe Bryant (5640) y Shaquille O'Neal (5250).