El español Roberto Bautista Agut debió posponer su despedida de soltero por su destacada actuación en el All England

Sebastián Torok
11 de julio de 2019

LONDRES.- Roberto Bautista Agut sigue en esta ciudad, ya que este viernes disputará una de las semifinales de Wimbledon frente al serbio Novak Djokovic (la otra será el gran clásico, entre Roger Federer y Rafael Nadal). Sin embargo, debería estar en Ibiza, relajándose. ¿Por qué? El español, el primero de ese país -sin contar a Rafael Nadal, claro- en alcanzar las semifinales en el All England desde 1972 (Manuel Orantes), tenía planeado estar, durante la segunda semana del tercer Grand Slam del año, en aquel rincón paradisíaco del Mediterráneo festejando su despedida de soltero, ya que se casará en noviembre próximo. Pero su destacadísima actuación en Wimbledon cambió abruptamente los planes.

Agut derrotó a Pella y está en semifinales de Wimbledon

También cambió el itinerario de los amigos de Bautista Agut, ya que seis de ellos ya se encontraban en Ibiza esperándolo. Claro, ahora serán ellos los que se moverán, pero hasta Londres, para observar las semifinales frente al número 1 del mundo. "Tenía planeado estar en Ibiza ahora mismo. Lo tenía todo organizado. De hecho, seis de mis amigos están ahí, aunque prefiero estar en Londres... Creo que ellos vendrán el viernes", reveló el castellonense, 22° del mundo, luego de vencer en el Court 1 al argentino Guido Pella en los cuartos de final, por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3.

"Yo he dejado todo para venir aquí. Nos conocemos desde que éramos renacuajos, desde hace tiempo estamos esperando este momento y me encuentro aquí solo, esto no me lo hace ni mi peor enemigo. Está todo el mundo feliz, pero yo estoy con un cabreo... Yo creo que para perdonarlo tiene que llegar hasta el final. ¡Viva el noviooo!", bromeó Alberto, uno de los amigos de Bautista Agut, durante un cruce telefónico con el tenista, producido por la Cadena COPE. "Amigos, amigos, escuchen, Ana me ha autorizado para irme una semana entera de despedida", los calmó Bautista Agut. "Se lo ha ganado, se lo ha ganado", agregó la novia. Y los amigos del jugador empezaron a gritar. "Ahora hay que ver cómo engañamos a las nuestras para seguir aquí. Estamos muy afectados...", agregó Alberto.

La despedida de soltero en Ibiza que postergó Agut por su desempeño en Wimbledon

Bautista Agut, de 31 años, jamás había superado la cuarta ronda de Wimbledon. Lo curioso es que el primero de sus nueve títulos en el ATP Tour fue sobre césped, una superficie que no todos dominan: en 2014, en S-Hertogebosch, Holanda. De todos modos, con sinceridad, no esperaba llegar tan lejos en Wimbledon y por eso decidió programar la despedida de soltero en esta fecha. Pero la misma podrá esperar unos días más...