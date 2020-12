Agustín Tapia y Fernando Belasteguín, la pareja argentina de maestros de pádel Crédito: @FBelasteguín

Un momento increíble, un contexto especial, una cita perfecta. Cada elemento resultó ideal para que Fernando Belasteguín y Agustín Tapia puedan decir que convertirse en Maestros fue en el escenario más ajustado que un profesional de pádel puede pedir. Es que la pareja argentina se consagró en el Estrella Damm Menorca Master Final y lo hizo nada menos que frente a la mejor oposición posible, ya que superaron a los españoles Juan Lebrón y Alejandro Galán. Además, Belasteguín se convirtió, a los 41 años, en el jugador más veterano de la historia en obtener este título y Tapia, con 21, en el más joven del circuito en alcanzar semejante galardón. Y para cerrar el cuadro perfecto, fueron los protagonistas de un punto espectacular que se volvió viral.

Belasteguín ya vivió sensaciones como estas, pero en 2017 y 2018, cuando dominaba el circuito y era pareja de Pablo Lima, sin embargo, explicó que este título tiene un sabor especial: "Terminar este año y medio con Agustín así parece un cuento de hadas. La relación que hubo fue más de padre e hijo. Me devolvió la ilusión, me la contagió y me obligó a tener que exigirme cada día para jugar con chicos veinte años más jóvenes que yo. Lo vamos a recordar siempre", contó Belasteguín, que durante 16 años fue el número 1 del mundo de pádel.

Los mejores ocho binomios en las dos categorías -femenino y masculino-, disputaron el certamen que arrancó desde la etapa de los cuartos de final en el Pabellón Menorca, con público en las tribunas, que pudo disfrutar del mejor pádel del mundo.

Para poner en contexto el logro de la pareja argentina, hay que entender que se impusieron frente a los españoles que dominaron la temporada, ya que se quedaron con 6 torneos de los 11 en disputa. Y se quedaron con los flashes con un punto increíble que fue furor en las redes sociales, ya que Belasteguín con un toque sutil definió el punto tras una tremenda recuperación de Juan Lebrón, el número 1 del mundo, que desde afuera de la cancha puso la bola en juego con una Gran Willy.

Incluso, también la cuenta oficial de la competencia se quedó con un punto que ganó la pareja argentina y que tuvo a Tapia como protagonista, ya que el catamarqueño llegó a una bola imposible tras una remate de Lebrón y desde afuera de la cancha dejó "muerta" la pelota contra la red. "Quiero dar las gracias a Bela por la confianza que ha tenido en mí desde que me llamó. He disfrutado con él y he tratado de aprender lo máximo posible. Por algo es el mejor de la historia", explicó Tapia, que en 2021 será compañero del brasileño Pablo Lima, mientras que Belasteguín conformará pareja con el jugador de San Luis, Sanyo Gutiérrez.

