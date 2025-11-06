Antonela Roccuzzo compartió por primera vez cuáles son las prendas de lujo que tiene en el armario de su casa en Miami

No hay dudas de que Antonela Roccuzzo es una de las argentinas más influyentes y dedicadas al mundo de la moda. La rosarina no solo se luce con las prendas que elige para acompañar a Lionel Messi en cada uno de los eventos deportivos, sino también desde su cuenta de Instagram, donde marca tendencia.

Anto Roccuzzo marca tendencia con su estilo (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

La influencer volvió a llamar la atención este jueves al compartir por primera vez cuáles son las prendas de lujo que tiene en el armario de su casa en Miami, donde vive junto al capitán de la selección argentina y sus tres hijos desde mediados de 2023. “Comparto parte de mi armario junto a Vestiaire”, escribió en la imagen que publicó desde sus stories de Instagram, cuenta en la que acumula 40 millones de seguidores.

Antonela Roccuzzo mostró parte de su armario (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

En la fotografía se la pudo ver posar de perfil con un vestido al cuerpo negro con lunares blancos. Acto seguido, se filmó mientras lucía un outfit descontracturado, pero no por eso menos formal: un jean oxford y un top de ecocuero negro con tiras sobre su cintura. “Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un propósito”, se animó a reflexionar.

Antonela Roccuzzo reflexionó sobre la importancia de cada prenda (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Las postales se hicieron eco en una publicación dedicada de manera exclusiva a Vestiaire Collective, una marca online de ropa de lujo que promueve la moda sustentable. “Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva junto a @vestiaireco. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, remarcó.

Anto Roccuzzo es embajadora social la fundación Estudiar es Mejor (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

En ese sentido es que muchos se preguntaron cuál es el proyecto en el que la rosarina de 36 años se mostró comprometida. La fundación Estudiar es Mejor, de la cual Anto es embajadora social, es una organización argentina que se dedica a construir y potenciar escuelas en zonas vulnerables para crear igualdad de oportunidades educativas. Además de realizar aportes económicos, utiliza su influencia para promover proyectos educativos en comunidades que lo necesitan.

Esta no es la primera vez en la semana que Roccuzzo sorprende con su look. En las últimas horas, la rosarina fue invitada a participar de un exclusivo evento organizado por una marca de joyas; además de demostrar sus habilidades en la cancha, causó sensación con el outfit que lució.

Se trató de un torneo de pádel que organizó Tiffany & Co., la lujosa joyería con la que trabaja, en el Reserve Padel de Miami. Allí coincidió con otras personalidades como la influencer Kelly Piquet, pareja del tetracampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, la modelo argentina y esposa de J Balvin, Valentina Ferrer, la influencer Camila Coelho, la presentadora Laura Tobón, el influencer Juanpa Zurita y el cantante Sebastián Yatra.

Para el evento, la rosarina se lució con un set de top y falda y lujosa joyería (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Para participar del evento, Antonela Roccuzzo armó un look canchero y completamente acertado para la ocasión. Lució un set de top y falda tableada con calza corta color crema de la colección de Adidas By Stella McCartney. Lo combinó con unas medias blancas y zapatillas haciendo juego, y para la noche llevó una campera del mismo conjunto. Sin embargo, toda la atención estuvo puesta en sus joyas. Si bien no era una pieza típica para realizar deporte, el evento lo ameritaba.