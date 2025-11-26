Franco Colapinto demostró su gran talento para el pádel en la previa del Gran Premio de Qatar

Luego de finalizar en la décima quinta posición en Las Vegas, Franco Colapinto ya dio vuelta la página y ahora se prepara para su próximo desafío: el Gran Premio de Qatar, que contará además con la última carrera sprint de la temporada. El piloto argentino llegó a Medio Oriente para enfocarse en el fin de semana y aprovechó el tiempo entre entrenamientos y trabajos en el taller para hacer una de sus actividades favoritas: jugar al pádel. Agarró la paleta y la pelota y sorprendió a todos con sus habilidades.

Colapinto no solo es fanático del automovilismo y del fútbol -más precisamente de Boca Juniors- sino también del pádel, un deporte en el que se fue interiorizando en el último tiempo y se convirtió en su aliado ideal para distenderse, relajarse y pasar tiempo con amigos cuando no está en la pista. El martes 25 de noviembre, la cuenta de Instagram de Premier Pádel compartió un video, que ya acumula 1.6 millones de reproducciones, en el que se pudo ver al argentino mientras disputaba un toreo de dobles junto a su preparador físico Miguel Ángel Presencia Leal en una cancha de Doha.

Antes del Gran Premio de Qatar, Franco Colapinto se lució jugando al pádel

El pilarense demostró no solo su competitividad, sino también sus habilidades: corrió por toda la cancha, devolvió pelotas y festejó todos los puntos. “Tremendo jugador sos”, comentaron en la publicación. Si bien sus fanáticos estuvieron de acuerdo y lo felicitaron, él no pudo evitar hacer una autoevaluación más crítica.

Franco Colapinto jugó al pádel en Doha en la previa del Gran Premio de Qatar (Foto: Instagram @francolapinto)

”Yo hago lo que puedo, Migue podría ser pro tranquilamente", comentó cuando compartió el video en sus historias de Instagram.

Este fin de semana Franco Colapinto disputará la anteúltima carrera de la temporada 2025: el Gran Premio de Qatar. La práctica libre es el viernes 28 de noviembre a las 10.30 (hora argentina) y a las 14.30 la clasificación de la carrera sprint. El sábado 29 a las 11 es la carrera sprint y a las 15 la clasificación. La final es el domingo 30 a las 13.