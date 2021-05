Brentford hizo historia y ascendió a la Premier League después de 74 años

Historia para el fútbol británico. Brentford volvió a la Premier League después de 74 años sin jugar en la élite inglesa. Después de la final perdida contra Fulham el año pasado, hoy se tomó revancha y venció por 2-0 al Swansea. Un triunfo que le sirvió para coronarse en Wembley ganando los Playoffs del Championship. La particularidad en esto es que se habla de un club con una filosofía peculiar: partir de los modelos matemáticos definen su estrategia en el mercado de transferencias. Los números, las estadísticas y todo aquello que pueda ser medido les sirve para saber qué le falta al equipo y cómo hacer para encontrar al mejor refuerzo. El Big Data.

El partido de este sábado no tuvo excesiva emoción ya que las Abejas se colocaron rápidamente en ventaja, con los goles de Ivan Toney (10 minutos, de penal) y de Emiliano Marcondes, jugador de origen brasileño (20) y en la segunda parte el equipo galés se quedó en inferioridad tras la expulsión de Jay Fulton (20). Esta final de ascenso a la Premier League está considerada como el partido más lucrativo del mundo, ya que el ganador se garantiza unos ingresos en la Premier League de unos 180 millones de libras (255 millones de euros, 310 millones de dólares).

Tras pasar décadas en las profundidades del fútbol inglés, Brentford, que vivió sus mejores años en la década del ’30, se convirtió en uno de los equipos más pequeños que va a disputar la Premier League, ya que esta localidad de la periferia londinense apenas tiene 30.000 habitantes. La próxima temporada, los grandes del fútbol inglés visitarán el Brentford Community Stadium, un coqueto estadio para 17.250 espectadores inaugurado hace apenas dos años.

Una gran parte de la esencia el nuevo integrante de la Premier League está basada en las estadísticas. En las oficinas de esta entidad sólo manejan expedientes de futbolistas de ligas menores, muchos de ellos jugadores Sub 20. Brentford surge como un caso ilustrativo de la relación Big Data y fútbol. En el oeste de Londres se sitúa el equipo que tiene un personaje clave en toda esta historia: Matthew Benham, su dueño.

Benham, exitoso dentro del mundo de las finanzas, se inclinó por el mundo de las apuestas deportivas. Fanático de toda la vida de las Abejas (tal el sobrenombre de Brentford), fundó una empresa dedicada a encontrar las combinaciones que garantizaran rendimientos elevados. Luego, esa compañía se transformó en sponsor de la institución. Con el tiempo, y cansado de invertir dinero en un equipo que padecía una endémica crisis de liquidez, Benham compró la mayoría de las acciones. Se hizo dueño. En 2014, además, adquirió el Midtjylland, de Dinamarca. Y se propuso reformar la matriz de ambos clubes: buscar talento en base a las estadísticas, y no a lo que dice la experiencia de un ojeador que recorre media Europa viendo futbolistas. Algo parecido hizo Billy Beane en el béisbol y con los Athletics de Oakland. Su historia se conoció en todo el mundo en la película “Moneyball”. Brentford y Midtjylland buscaron replicarlo en el fútbol.

Neal Maupay, hoy en Brighton, es un claro ejemplo de cómo funciona el esquema de Brentford. Maupay tiene sangre argentina por parte de su madre. Pese a que vistió la camiseta francesa en la selección Sub 18, podría defender al seleccionado nacional si Lionel Scaloni lo convocara. Nació en Biarritz y se educó en fútbol en Niza. Siempre fue un talento precoz, con un don clínico para definir. Sin embargo, nunca explotaba. Era el eterno proyecto. Era, también, un refuerzo ideal para Brentford (jugó allí entre 2017 y 2019).

“Maupay no era el jugador perfecto”, dijo Rasmus Ankersen, uno de los directores de fútbol del equipo londinense, en una entrevista con TalkSport. Y añadió: “Si le preguntabas a la gente en Francia, te hablaban de un jugador demasiado agresivo, demasiado enojado. Se trata de entender qué problemas puedes arreglar y cuáles no. Si los jugadores ya estuvieran desarrollados, Brentford no podría comprarlos. Traemos talento sin pulir, y necesitamos mejorarlo. Maupay era un jugador talentoso, que llegó a la Ligue 1 a los 16 años. El potencial siempre estuvo ahí. Lo que hacemos es buscar futbolistas que tienen ese potencial y analizamos el contexto: ¿por qué no llegaron a alcanzar su potencial? Es como buscar una acción subvaluada, comprarla y venderla a un precio superior”, graficó Ankersen.

Después de 1.500.000 de libras y de ser el mejor jugador de la segunda división inglesa, Maupay llegó a la Liga Premier. Lo compró Brighton en nada menos que 19.800.000 de libras, y en ese momento se transformó en la mejor venta de toda la historia del club.

Los jugadores de Brentford, un club apoyado en el Big Data, festejan en el estadio de Wembley GettyImages - Getty Images Europe

Aunque los casos similares a los de Maupay se multiplican. Uno de ellos es Ollie Watkins, que tras exitoso su paso por Brentford (2017-2020) fue fichado por Aston Villa a cambio de una fortuna de 30.000.000 de libras Un detalle: cuando las Abejas contrataron a Watkins, el delantero militaba en Exeter City... de la cuarta división. Y en marzo de este año, el goleador debutó en el seleccionado inglés en el partido de las eliminatorias para Qatar 2022 contra San Marino. Un crecimiento exponencial.

Hoy, una de las sensaciones del equipo es Toney, de 25 años. El artillero inglés pasó por diversos clubes del ascenso de su país. Se destacó en League One con el desconocido Peterborough United Football Club. Y fue ahí cuando Brentford desembolsó el año pasado 5.600.000 de libras por su ficha. No pudo haber salido mejor: apenas un año en el club le bastaron para anotar 33 goles y dar 11 asistencias en 48 compromisos. Se habla del máximo goleador en una sola temporada en la historia de la Championship. Su nombre ya se ha asociado con Arsenal, Leicester o West Ham. Lo llaman “el nuevo Jamie Vardy”.

Otra de las piezas clave de Brentford en este ascenso es Pontus Jansson. Se lo recuerda por ser el jugador que desobedeció a Marcelo Bielsa en Leeds cuando el entrenador argentino pidió que se dejen hacer un gol frente a Aston Villa. Hoy, en plena euforia, el defensor sueco de 30 años se acordó del rosarino. “Estoy muy agradecido a Marcelo por todo lo que me dio. De hecho, aquí traje ideas que tomé de Bielsa. Es uno de los mejores técnicos del mundo. La gente piensa que nuestra relación no es la mejor, pero lo es. Yo le agradezco mucho”, remarcó.

Pontus Jansson fue el jugador que desobedeció a Bielsa cuando el Loco pidió que se dejen hacer un gol vs. Aston Villa. Hoy, alejado de Leeds, ascendió a la #PREMIERxESPN con el Brentford y se acordó... ¡del entrenador argentino! Brillantes palabras para entender un legado. pic.twitter.com/WzXDtTmtCt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2021

Brentford, tras varios intentos, logró por fin ascender a la Premier, a la que de forma directa ya habían subido Norwich City y Watford (primero y segundo del Championship). El conjunto dirigido por el danés Thomas Frank jugó por última vez en la máxima categoría en 1947 y hace un año perdió la final del Playoff contra el Fulham. Aquella vez, los detractores del Big Data arremetieron contra las Abejas dado que quedaron eliminados con un tiro libre directo al arco desde más de cuarenta metros y más cerca del lateral que del centro del campo de juego. Factor sorpresa, se le llama en este deporte. El arquero era (hoy también lo es) el español David Raya, de 25 años, que nunca jugó en su país y arribó a Inglaterra muy joven.

En esta ocasión, Brentford no falló. Superó primero al Bournemouth en las semifinales y este sábado al Swansea, a partido único en Wembley. Celebran a lo grande. El sueño del equipo formado en base al Big Data.

