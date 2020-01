Miguel Ángel Russo lamentó la pérdida de Alexis Mac Allister y confesó que "esperaba contar con él hasta junio" Fuente: FotoBAIRES

Miguel Ángel Russo elogió a Alexis Mac Allister en la conferencia de prensa este viernes, pero lamentó que deje Boca para irse al fútbol inglés ya que lo iba a tener muy en cuenta una vez que finalizara su participación con la Sub 23 en el Preolímpico en Colombia. " Pensábamos contar con él hasta junio", aseguró.

"De muchas formas queríamos que (MacAllister) se quedara. Pero son situaciones que heredamos, la decisión del chico y de la familia es irse a Inglaterra y está bárbaro. Pensábamos contar con él hasta junio", manifestó Russo que además dijo que entiende las necesidades que pueda tener el volante y no le guarda rencor por ello.

El entrenador xeneize también destacó las virtudes del ex volante de Argentinos Juniors y contó que le hubiera gustado dirigirlo: "Lo tenía adentro del plantel, lo heredo. Charlé con muchos entrenadores sobre él por lo que tengo una idea de lo que me puede dar. Es figura en el Preolímpico, tiene un montón de puntos positivos. Es un jugador joven, con mucho ascenso, gol y pelota parada. Perdemos todo eso. Me hubiera gustado contar con él pero entiendo cómo son las reglas del juego".

Russo también habló sobre su debut en la Superliga contra Independiente y analizó que la expulsión los complicó desde muy temprano y que es un problema que acecha a Boca en el último tiempo. "Es difícil una evaluación futbolística cuando te quedas con diez, jugás a otra cosa y no a lo que querés. Izquierdoz estuvo muy condicionado desde el primer momento por la primera amarilla, fue a cortar muy lejos. Debemos corregir algunas cosas, tenemos mucho para resolver internamente. Tenemos un déficit con los expulsados, no quiero jugar otro partido que no sea 11 contra 11", sentenció.

La racha de expulsados

El ex técnico de Millonarios no se equivoca. En las 17 fechas que se llevan jugadas por la Superliga, Boca sufrió siete expulsiones. El club no había recibido tantas tarjetas rojas en esa cantidad de partidos desde el Clausura 2002, en esa oportunidad recibió ocho. De todas maneras, Russo reconoció el esfuerzo de sus jugadores ante el Rojo: "Valoro mucho como el grupo sacó el partido adelante. El día a día es muy bueno Boca pelea todo lo que juega, esto es diario, tuvimos algo negativo el domingo, pero por culpa nuestra".

Sobre el mercado de pases xeneize, el entrenador respaldó a su plantel y dijo que confía en este grupo de jugadores a pesar de que un técnico nunca está 100 por ciento conforme con los movimientos durante el período de transferencias. En ese sentido, también mencionó la llegada de Carlos Zambrano para reforzar la defensa pero fue cauto: "No he charlado con Zambrano, lo haremos después. Sé lo que venía haciendo, que se estaba entrenando con la selección peruana, que Gareca le dejó gente. Veremos cómo está".

Con la ida de Mac Allister y sin un número cinco afianzado como titular, a Russo le preguntaron sobre la situación del colombiano Sebastián Pérez, quien no se entrena con el plantel pero su pase le sigue perteneciendo al club. "Hay un problema importante de cupo. En la cabeza no lo tuvimos nunca, si no estaría entrenando con nosotros desde el primer día", dijo. También le mandó un saludo a Fernando Gago, quien se rompió los ligamentos cruzados el lunes por las noche en el partido entre Vélez y Aldosivi: "A Fernando (Gago) le deseo lo mejor en esta etapa dura. Ha tenido muchas formas de reponerse. Le doy todo mi apoyo".

Sobre el próximo desafío de Boca, la visita a Talleres por la Superliga, el DT no confirmó el equipo pero ya tiene una idea bastante clara: "Cuesta elegir un once, buscaremos a los jugadores que estén mejor para jugar. Vamos a terminar de definir el reemplazante de Zárate mañana". El partido será el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes a partir de las 21.45.

La probable formación de Boca frente a Talleres

Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Pol Fernández y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.