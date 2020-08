Miguel Angel Russo habló del futuro inmediato de Boca y la manera en que volverá al ruedo tras la interrupción por el coronavirus

Franco Tossi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2020 • 15:30

Miguel Ángel Russo volvió a dar una conferencia después de más de cinco meses. Esta vez, con la inédita forma que se utiliza por estos días debido a la pandemia de coronavirus. La última vez había sido aquella del 10 de marzo, tras la goleada a Independiente, de Medellín, por la segunda fecha de la zona de grupos de la Copa Libertadores. Esa que en menos de un mes, exactamente el 17 de septiembre, retomará la marcha de los equipos argentinos. Boca visitará a Libertad, de Paraguay, pero el técnico ya dio su diagnóstico: "Si pienso que el arranque será en un ciento por ciento, me estoy equivocando".

Es que, como se sabe, los entrenamientos en el país comenzaron hace menos de dos semanas, mientras que en otros países ya venían moviéndose hacía tiempo y algunos clubes ya hasta estaban compitiendo. Eso, sumado a que tanto Russo como Damián Lanata, el preparador físico del plantel, consideraban idóneo una preparación de entre 45 y 60 días, objetivo que no lograrán cumplir.

Izquierdoz y un ejercicio de pesas en la práctica de Boca a pleno sol Crédito: Prensa Boca / Javier Garcia Martino - Photogamma

La fecha, al menos por ahora, no se mueve. Y el entrenador expuso la realidad que experimenta su plantel: "Pensamos en llegar de la mejor manera. Tenemos como fecha el 17, pero pensamos en positivo. Estoy muy contento con el trabajo de estas semanas. La que viene, vamos a intensificar. El apuro por llegar al cien por ciento no existe. Si digo que vamos estar como en marzo, miento", se sinceró en la videollamada con los periodistas, toda una rareza para él.

"De la forma en la que estamos haciendo las preguntas, ya es anormal. Me siento raro y calculo que ustedes (por los periodistas), también. Es la realidad que nos toca. Estuve hablando con colegas que tuvieron la oportunidad de arrancar antes, en el fútbol europeo. Indudablemente, arrancamos después que otros equipos. Pero no pensamos en que vamos a dar ventajas. No hay que tener apuro, pero sí las cosas claras", detalló una de las formas en las que se preparó con anterioridad para tratar a sus jugadores.

Russo, en el entrenamiento de Boca Crédito: Prensa Boca / Javier Garcia Martino - Photogamma

Una de las cosas que resaltó en la mayoría de respuestas fue que "lo más importante es la salud". Especialmente, cuando se hablaba de preparación o de la fecha impuesta por Conmebol. "Todas las planificaciones que hacemos, van cambiando. Estamos hablando de un virus, no podemos contrarrestarlo. Es sentido común y algo nuevo. Trabajamos sobre la salud mental y después física". Es evidente que el entrenador, de 64 años y, por ende, integrante del grupo de riesgo, no está conforme con la fecha de reanudación de la competencia continental, pero trata de disimularlo.

Russo hace fuerza por Andrada

No obstante, otra de las sentencias que quedarán flotando en estos días es la que realizó al hablar de su plantel. Puntualmente, cuando le tocó referirse a Esteban Andrada y el rumor de la posible venta. "No tengo ninguna certeza sobre que puede emigrar. Él sabe lo que yo pienso de él y lo que necesitamos. Estamos en un momento difícil, es un arquero de selección. Apostamos a que se quede, al menos yo", expuso su opinión al respecto.

Carlos Tevez, en el entrenamiento de Boca en Ezeiza Crédito: Instagram @bocajrsoficial

Se supo, a partir de sus pedidos expresos de las continuidades de Carlos Tevez, Mauro Zárate y Franco Soldano, que el DT quería sostener al plantel campeón de la Superliga para dar pelea en la Libertadores. Y eso fue lo que dejó en claro: "Estoy contento con el plantel que tengo. Boca necesita un plantel importante porque vamos a jugar partidos muy seguidos y habrá mucha competencia. Hay una realidad: salvo algunas salidas, mantuvimos a todos", dijo conforme. Y dejó entrever por qué anhelaba eso: "Se va Bebelo (Reynoso), que ya quería irse en enero. También Junior Alonso. Para buscar a un central, hay que ver cómo está el mercado. Quedamos muy lejos de los mercados europeos y brasileños, por ejemplo. Confío en mi gente y vamos viendo las alternativas. Siempre analizando los ítems para que sean jugadores de Boca".

En esa cuestión entra Edwin Cardona, sobre quien -si bien está cerca de tener un segundo ciclo- hay todavía cuestiones por resolver. "Cuando vuelva, hablaremos con él y veremos cómo lo usamos y el tema físico", expresó. Sobre le físico, además, habló sobre su capitán, Tevez: "La realidad hoy es esta y él está bien. Del tema de su renovación, no tengo nada que agregar. Lo vemos muy bien, con todas las dificultades que está teniendo con su padre. Eso último es lo que más nos interesa".

Por otro lado, aseguró que hoy en día, más allá de las diversas versiones que indican que los equipos argentinos pueden llegar a jugar de local en otro país debido a un virus que sigue potenciándose por estas tierras, piensa en que la localía no se mueva y su equipo dispute la Copa en la Bombonera, aunque reconoció que también tienen anotadas alternativas. Además, ante la consulta sobre posibles amistosos previos a la competencia, no quiso adelantarse. "El que nos marca el termómetro es el día a día. Tenemos que pasar por hisopados y protocolos. No podemos proyectar nada. A veces no es todo lo que queremos, sino lo que vamos logrando", reflexionó Russo.