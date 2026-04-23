A qué hora juega Boca vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026

Defensa y Justicia y Boca se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El partido está programado para las 20 (horario argentino) en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión televisiva de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Halcón de Florencio Varela afronta este compromiso en puestos de acceso a los octavos de final. Está octavo en la tabla de posiciones de su zona con 19 puntos al igual que Unión y San Lorenzo aunque, por diferencia de gol, el Tatengue está séptimo y el Ciclón noveno. Viene de perder 3 a 1 con Independiente, como visitante, por los goles de Gabriel Ávalos, Maximiliano Gutiérrez y Lautaro Millán (Aaron Molinas puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Mariano Soso).

Defensa y Justicia no pudo con Independiente y acumula tres derrotas consecutivas JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

El xeneize, por su parte, llega con el ánimo por las nubes por su victoria en el Superclásico ante River. En el Monumental, en un partido polémico en el que tuvo las chances más claras, se quedó con los tres puntos tras ganar por la mínima diferencia con un gol de penal de Leandro Paredes. Así, llegó a los 13 partidos consecutivos sin perder (la última caída fue por 2 a 1 ante Vélez en la fecha 4) y escaló al tercer puesto de la clasificación general del Grupo A con 24 puntos al igual que Talleres, que está cuarto por diferencia de gol.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 27 de septiembre del año pasado, por la décima jornada del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, en Florencio Varela, Defensa y Justicia se quedó con la victoria por 2 a 1 con un doblete de Abiel Osorio (Paredes empató transitoriamente para Boca). En el corto historial, el equipo de la Ribera domina con cuatro triunfos contra dos del Halcón y cuatro empates.

Defensa y Justicia vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Jueves 23 de abril.

: Jueves 23 de abril. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Norberto ‘Tito’ Tomaghello.

: Norberto ‘Tito’ Tomaghello. Árbitro: Andrés Gariano.

Defensa y Justicia vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 20 (horario argentino) en Florencio Varela y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.