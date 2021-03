Boca: Toluca no lo presta y Michael Estrada no llegará

“Si Boca está buscando un 9 goleador, acá está Michael Estrada. No soy parecido a nadie. Michael Estrada es único”.

Si en algún momento de las últimas horas el ecuatoriano estuvo un poco cerca de sumarse a Boca, el sólo hecho de haber hecho las declaraciones que hizo anoche en TyC Sports le terminaron de cerrar las puertas.

En realidad, las chances de que se incorpore eran menores. No solo porque no había un interés fuerte del lado del club de la Ribera (Russo no está convencido de sumar a otro futbolista), sino por algo mucho más determinante: Toluca, el club donde se desempeña este delantero de 24 años, en ningún momento estuvo dispuesto a cederlo. Y está más que claro que el mercado mexicano y sus dólares frescos son muchísimos más tentadores que el depreciado fútbol argentino.

“Interesaba, pero le dieron demasiada manija. Después de como declaró, menos va a venir”, le confiesa a LA NACION alguien que camina con frecuencia por el complejo de Ezeiza. Y se ilusiona con el futuro mediato: “A mitad de año vamos a hacer el esfuerzo para traer un Nº 9 de jerarquía y estamos trabajando en opciones porque sabemos que será casi imposible retener a Villa”

Hay un dato real. Hubo un sondeo de Boca por el jugador (préstamo con opción de compra) que el Toluca rechazó de plano. Eso dio paso a un movimiento promovido por la gente que le maneja la carrera a Estrada. El éxito fue inmediato: el ecuatoriano se convirtió en tendencia en redes sociales y hasta se multiplicaron en YouTube las reproducciones de una canción dedicada a él, llamada “Chocolatín”.

“Se agrandó todo demasiado, innecesariamente. Pero ya estamos acostumbrados. Boca genera eso todos los días”, le resume esa fuente a este diario.

En este contexto, y a días de que concluya la ampliación del tiempo que el club tiene para incorporar a un futbolista por la grave lesión que sufrió Eduardo Salvio, es un hecho que el equipo que conduce Miguel Ángel Russo no sumará a nadie. “Salvo que aparezca una perla de acá al viernes”, alertan desde Boca.