Brasil: un evento de boxeo terminó en batalla campal y con una exestrella de la UFC inconsciente en el ring

La segunda edición de Spaten Fight Night, realizada el sábado por la noche en São Paulo, terminó en una batalla campal que recorrió el mundo. El combate principal entre el tetracampeón mundial de boxeo Acelino “Popó” Freitas y el ex luchador de UFC Wanderlei Silva derivó en una pelea entre los equipos de ambos atletas.

Según informó G1, la pelea estaba pactada a ocho asaltos, pero se interrumpió en el cuarto round después de que el árbitro descontara tres puntos a Silva por infracciones como cabezazos e intentos de inmovilización.

Brasil: una pelea de boxeo terminó en batalla campal y con un ex estrella de la UFC inconsciente

Tras la tercera advertencia, el juez decretó su descalificación. La tensión acumulada estalló de inmediato: mientras Popó celebraba, integrantes de los dos equipos invadieron el cuadrilátero y se desató la violencia.

En medio del tumulto, Silva recibió un derechazo en el mentón que lo noqueó, como muestran imágenes que circularon en redes sociales. El luchador de 49 años permaneció inconsciente cuatro minutos antes de ser auxiliado por su esquina, entre ellos el también ex campeón de UFC Fabrício Werdum, y luego retirado en camilla.

Fue trasladado en ambulancia al hospital São Luiz, en la zona sur de São Paulo. De acuerdo con su representante, que dialogó con CNN Brasil, su visita al nosocomio fue preventiva: tras recobrar la conciencia en el estadio, Silva permaneció más de cuatro horas en observación, se le realizaron estudios que no mostraron alteraciones en la cabeza ni en la columna cervical y recibió algunos puntos de sutura. Finalmente obtuvo el alta esa misma noche.

La velada había comenzado ya con un clima de fricción. Durante los primeros asaltos, Silva buscó llevar a Popó contra las cuerdas, pero cometió repetidas infracciones: un resbalón en el segundo round, golpes fuera de reglamento y cabezazos que forzaron al árbitro a intervenir. En el tercer round, ambos intercambiaron golpes después de la campana, y en el cuarto la pelea se volvió aún más desordenada. El árbitro restó un punto por un nuevo cabezazo, después otro por reiterar la acción, y finalmente un tercero, lo que selló la descalificación.

El combate había sido inicialmente programado entre Silva y Vitor Belfort, otro histórico del MMA (artes marciales mixtas) brasileño, pero una lesión de Belfort obligó a reemplazarlo por Popó Freitas.

Tras la pelea, Popó pidió disculpas al público en conferencia de prensa: “No vine aquí a causar problemas, vine a dar un espectáculo. Si Wanderlei me dio un cabezazo o un codazo, eso era entre él y yo. Ni mi equipo ni el suyo debieron involucrarse. El árbitro está aquí para decidir. Pido perdón, vine a dar lo mejor de mí”.

La empresa cervecera Spaten, patrocinadora del evento, emitió un comunicado en el que condenó los hechos Instagram

La empresa cervecera Spaten, patrocinadora del evento, difundió un comunicado oficial en redes sociales, escrito en el que condenó los hechos: “Creemos que el espíritu deportivo y el respeto a las reglas deben prevalecer siempre. Reprobamos lo ocurrido tras el final del último combate, que no representa esos principios. Seguiremos trabajando para apoyar y elevar los valores del deporte y de las artes marciales”.