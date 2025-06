Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: la pelea del siglo tiene fecha, lugar y quién lo televisará

La pelea de boxeo más esperada en años. Que se hace, que no se hace. Que no quieren arriesgarse. Que no está la plata. Que hay pujas por la sede del combate. Y así pasaron uno, dos años. Pero ahora sí, habrá “choque de trenes” y, a diferencia de lo especulado, no será en Arabia Saudita, sede obligada de los últimos grandes duelos del pugilismo internacional a partir de las suculentas bolsas para los protagonistas. Un enfrentamiento así tenía que ser en Las Vegas. Y así será: el 13 de septiembre se medirán el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez contra el estadounidense Terence Crawford, por el campeonato unificado de los supermedianos.

De acuerdo con la información suministrada por la agencia AP, la pelea forma parte del acuerdo por al menos cuatro peleas de Canelo Álvarez con Riyadh Season, valorado en 400 millones de dólares. Una de esas peleas puede ser en otro lugar, y Las Vegas se ha convertido en el hogar del boxeo para el gran campeón mexicano.

Saul "Canelo" Alvarez y sus cinturones después de ganarle a William Scull, en 2025 Richard Pelham - Getty Images Europe

Riyadh Season está trabajando con el director general de UFC, Dana White, para promover la pelea. Este es el primer intento de White en el boxeo como parte de un esfuerzo por convertirse en un jugador importante en el deporte. “¿Estás bromeando que la primera pelea de boxeo que voy a promocionar es Canelo vs. Crawford? Es literalmente una pelea única en la vida”, afirmó White en un comunicado.

Álvarez, de 35 años, con un récord de 63 victorias, 2 empates y 2 derrotas, unificó la división de los supermedianos al derrotar a William Scull por decisión unánime en Riad, Arabia Saudita, el 3 de mayo. Crawford, de 37 años, quien es de Omaha, Nebraska, y es doble campeón de los welters y superwelters, asistió a esa pelea y anunció en el ring con Álvarez que se enfrentarían en septiembre. Tiene un récord de 41 peleas ganadas (31 por KO).

“Estoy listo para demostrar una vez más que soy el mejor peleador libra por libra del mundo”, expresó Álvarez en un comunicado.

Canelo quiere otra noche de gloria John Locher - AP

“Mi récord perfecto habla por sí mismo. Soy el mejor peleador del mundo y sin importar el oponente o la categoría de peso, siempre he salido victorioso. El 13 de septiembre, mi mano se levantará una vez más mientras el mundo observa la grandeza”, añadió Crawford.

Crawford subirá dos categorías para enfrentar a Alvarez en su hábitat, que va de los 72,574 kilos (160 libras) y menos de 76,205 kilos (168 libras). Viene de los 69,853 kg.

La televisación y otro bombazo

Las últimas grandes peleas, sobre todo varias de las que se realizaban en Arabia Saudita, no eran transmitidas por TV abierta sino a través de DAZN, vía streaming, bajo el sistema pay-per-view. Los organizadores de la pelea Alvarez-Crawford comunicaron que, en esta oportunidad, la pelea se podrá ver por Netflix y los abonados, unos 300 millones en el mundo, no tendrán que pagar un servicio adicional.

Terence Crawford tras ganarle a Errol Spence Jr., en julio de 2023 John Locher - AP

En cuanto al escenario, todavía no está definido. Se habla del Allegiant Stadium, la casa de los Raiders de Las Vegas, un estadio de la NFL con capacidad para 71.000 espectadores. Si bien para ese 13 de septiembre está programado un partido de football universitario, se llevan a cabo negociaciones para mudar la sede y que el Allegiant Stadium pueda albergar la que se denomina “la pelea del siglo”.

“Estoy súper feliz de volver a hacer historia, y esta vez en una cartelera de Riyadh Season que se transmitirá por Netflix”, declaró Álvarez.

Los ejecutivos de Netflix esperan que la pelea de Canelo con Crawford se convierta en un hito similar al espectáculo que tuvo como protagonistas a Mike Tyson y a Jake Paul, que la empresax transmitió en noviembre de 2024. Luego hubo otros impactos, como el doble programa navideño de la NFL y el espectáculo de medio tiempo de Beyoncé en el Super Bowl 2025.

Terence Crawford está invicto en 41 combates y tiene 31 KO's Showtime Boxing

Como actos de promoción, habrá una gira para la prensa por tres ciudades a fines de junio. Los peleadores estarán en Riad el 20 de junio, luego viajarán a Nueva York el 22 y concluirán en Las Vegas el 27.