Dónde ver en directo online Mike Tyson vs. Jake Paul, por un combate en Texas

Este viernes se llevará a cabo una de las peleas más esperadas del 2024 en el mundo del boxeo: Mike Tyson vs. Jake Paul. El histórico pugilista norteamericano, considerado como uno de los mejores de peso pesado de todos los tiempos pero retirado en 2005, se enfrentará al youtuber devenido en boxeador que ya se vio las caras con Floyd Mayweather en un combate de exhibición en 2021. El evento comenzará a las 23.50 (hora argentina) en el AT&T de Arlington, Texas, Estados Unidos, y se podrá ver en vivo únicamente por streaming a través de Netflix.

Para la plataforma de streaming es la oportunidad de demostrar que puede manejar la demanda de una audiencia multitudinaria con el objetivo a mediano plazo de transmitir la National Football League (NFL) y la World Wrestling Entertainment (WWE). El combate se transmitirá en todo el mundo y estará disponible para los 280 millones de suscriptores de Netflix sin costo adicional en seis idiomas diferentes: español, inglés, portugués, brasileño, francés y alemán.

¡La arena para la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson está 🔥🥊! https://t.co/RgfYoIJsYO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 15, 2024

La pelea debía realizarse inicialmente el 20 de julio, pero se aplazó debido a un brote de úlcera del excampeón mundial de peso pesado. Iba a ser una exhibición, pero las cosas cambiaron repentinamente debido a que el exboxeador recuperó su licencia profesional por disposición del Departamento de Licencias y Reglamentos del estado de Texas. Por este motivo, se convertirá en una pelea profesional aunque con algunas reglas diferentes: boxearán a ocho rounds de dos minutos cada uno, en vez de los tres minutos habituales, y utilizarán guantes de 14 onzas, en lugar de las 10 que están en las normas del peso máximo.

Mike Tyson, durante el pesaje de este viernes por la mañana, en el que "cacheteó" a su rival CHRISTIAN PETERSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mike Tyson vs. Jake Paul: detalles y cómo ver online

Combate profesional que contará para el récord de ambos.

Día : Viernes 15 de noviembre.

: Viernes 15 de noviembre. Hora : 23.50 aproximadamente (horario argentino).

: 23.50 aproximadamente (horario argentino). Estadio : AT&T de Arlington, Texas, Estados Unidos

: AT&T de Arlington, Texas, Estados Unidos TV : No disponible.

: No disponible. Streaming: Netflix.

Tyson tiene claro que no le preocupa su “legado” en el mundo del boxeo, al que retornará de manera oficial este viernes, 19 años después de su retiro. “¿Qué me importa mi legado? Nunca supe lo que era un legado y la gente empezó a lanzar esa palabra muy a la ligera. Un legado me suena a ego y a que voy a morir pronto. ¿A quién le importa lo que alguien vaya a pensar de mí cuando esté muerto?”, señaló en diálogo con Interview Magazine. Paul, por su parte, aceptó con entusiasmo el papel de “villano”. “Yo soy el chico nuevo, el disruptor, el hablador, la figura polarizadora. He construido mi carrera como villano. Naturalmente, la gente quiere ir en mi contra, y eso es genial para el boxeo”, comentó.

Jake Paul adoptó el papel de "villano" para el combate de este viernes frente a Mike Tyson TIMOTHY A. CLARY - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Jake Paul corre con ventaja para quedarse con la victoria en la pelea de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.43 contra los 2.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Mike Tyson. El empate, por su parte, cotiza cerca de 10.00.

LA NACION