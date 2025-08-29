El sentido mensaje con el que uno de los hijos de “Locomotora” Oliveras recordó a su madre a un mes de su muerte

A un mes de la muerte de la exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, Alejandro, uno de sus hijos, publicó un sentido homenaje en sus redes sociales, en el que destacó los recuerdos que mantiene de su madre. A través de un mensaje que compartió en Instagram enumeró las enseñanzas que aprendió de parte de la excampeona del mundo y declaró: “El amor que tengo por ella es el más alto”.

“Hoy ya hace un mes de tu partida. Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca y a todos nos hacés falta. Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto. Y siempre va a ser así”, escribió y adjuntó una foto en la que aparece junto con su madre y su hermano Alexis.

En tanto, continuó: “Voy a seguir sus pasos: el no darme por vencido; el vivir libre y limpio; compartir mi saber; ayudar al que lo necesite; cuidar el cuerpo, el alma y la familia; respetar a la naturaleza y el trabajo, que es sagrado. Es lo que ella hacía y lo que hacemos en esta familia chiquita pero poderosa. Te quiero mucho, ma”.

El mensaje del hijo de Locomotora Oliveras a un mes del fallecimiento de la exboxeadora.

Alejandro ya se había referido a la muerte de su madre cinco días atrás, durante una entrevista que le hicieron en el marco del estreno de En el barro, la serie en la que Locomotora participó en algunas escenas. “Es un proceso largo, que uno no supera así no más este tipo de cosas. Pero es muy importante verla en la serie, me hubiera gustado que se vea porque yo creo que agradó mucho su personaje, su forma de actuar, siendo la primera vez que se la pudo ver en pantalla a través de una serie”, relató sobre cómo lleva adelante el fallecimiento de la excampeona del mundo.

Horas antes, Jesús Oliveras, hermano de la exboxeadora, le dedicó un emotivo mensaje. Publicó en historias de Instagram una serie de fotografías a modo de homenaje, en las que destacó una cita que solía mencionar a sus alumnos y fans: “Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía”.

“Hoy se cumple un mes de tu ausencia física, pero yo te siento más viva que nunca, en tus fans, en tus frases, en tus videos y en todas las personas que te tienen en el corazón”, expresó sobre un collage de fotos de algunos momentos que compartieron juntos, como sus inicios arriba del ring con los guantes y almuerzos con sus padres y con el resto de la familia. “Dejaste huellas para siempre, hermana. Te amo”. A su vez, musicalizó el posteo con la canción “No es mi despedida”, de Gilda.

Jesús Oliveras, hermano de Locomotora Oliveras, hizo un emotivo posteo en sus redes a un mes de su muerte (Fuente: Instagram/@licenciadojesusoliveras)

También agregó un video que Vicente Viloni, expartipante del programa 100% lucha (Telefe) y dueño de un gimnasio, con quien Locomotora mantenía una amistad muy fuerte, le envió. “Hola Ale, por medio de este video quiero decirte que se te extraña mucho. En todos lados se extraña esa arenga, se extrañan esos entrenamientos. Allá en el cielo estás entrenando a todos los ángeles y los estás dejando impecables. Ya un mes… En algún momento nos encontraremos. Un abrazo para toda la familia. Mi pésame. Ella en ningún momento se iba a bajar, así que vamos, con todo, arriba que la vida continúa”.

Locomotora murió el 28 de julio a los 47 años por un “shock seguido de un tromboembolismo pulmonar masivo”, como consecuencia de un ACV isquémico que había sufrido días antes. La noticia rápidamente conmovió al país, ya que Locomotora era un personaje público que se volvió muy querido por sus videos motivacionales en las redes sociales, donde promovía la actividad física y los buenos hábitos de salud. Tras su fallecimiento, numerables celebridades expresaron públicamente sus condolencias.