River vs. Unión por la Copa Argentina, en vivo: el minuto a minuto del partido de octavos de final

Se animó un poco más en el final del primer tiempo Unión y emparejó el juego ante un River que, tras las ocasiones perdidas, mostró algo de desconcierto, con repetidos centros fallidos de Acuña. Así, el Tatengue lo preocupó en los últimos minutos con dos llegadas, abrazándose a los espacios para contragolpear. Se van los equipos a los vestuarios sin abrir el marcador en Mendoza, donde se necesita esta noche sí o sí un ganador, aunque sea por penales. Espera Racing en cuartos de final.