River vs. Unión por la Copa Argentina, en vivo: el minuto a minuto del partido de octavos de final
Se enfrentan en el Malvinas Argentinas por un lugar entre los ocho mejores; el vencedor se medirá con Racing
Más llegadas, poca puntería
Entre rebotes y despejes fallidos, River tuvo otra chance, pero cada remate se encontró con la pierna de un rival. Se juega cerca de las dos áreas, con poca puntería. Galoppo se disculpa, Nacho Fernández se lamenta por una definición cruzada que se fue lejos, Unión responde...
Se lucha más de lo que se juega en Mendoza
El segundo tiempo tiene un inicio combativo, similar al comienzo del partido. Salas fabricó una buena jugada por izquierda en una pelota que parecía perdida. Estigarribia definió apenas desviado al tomar un pelotazo en el que le ganó la posición a Martínez Quarta, que lo presionaba.
Comienza la segunda etapa
Se relanza el juego en Mendoza, sin modificaciones en los equipos. Unión pone en disputa la pelota y a los seis segundos ya hubo una falta. Quedan 45 minutos para definir al ganador de la serie. De persistir la igualdad habrá penales para resolver al equipo que avanza a cuartos de final.
Final del primer tiempo
Se animó un poco más en el final del primer tiempo Unión y emparejó el juego ante un River que, tras las ocasiones perdidas, mostró algo de desconcierto, con repetidos centros fallidos de Acuña. Así, el Tatengue lo preocupó en los últimos minutos con dos llegadas, abrazándose a los espacios para contragolpear. Se van los equipos a los vestuarios sin abrir el marcador en Mendoza, donde se necesita esta noche sí o sí un ganador, aunque sea por penales. Espera Racing en cuartos de final.
Unión generó una gran chance
En un contragolpe veloz, Martínez quedó en buena posición para intentar un remate cruzado y la pelota, tras rozar en Martínez Quarta, se fue al córner, muy cerca del segundo palo. Fue la mejor de Unión.
AVISÓ UNIÓN— TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2025
A los 43´, Martínez remató y estuvo muy cerca de la apertura del marcador. #Unión y #River continúan 0-0. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/oAaTLcJm9q
Tagliamonte se quedó con el mano a mano
Salas quedó mano a mano con Tagliamonte en una muy buena habilitación y el arquero anticipó al delantero, que terminó golpeándolo en la cabeza. River domina el juego y crea las ocasiones de gol.
EL CHOQUE DE SALAS CON TAGLIAMONTE— TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2025
El delantero de River quedó frente al arquero de Unión y lo derribó. El encuentro continúa 0-0, por los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/V1wKTyYltm
Unión quiso sorprender desde media cancha
River perdió la pelota en el mediocampo y Martínez buscó sorprender a Armani desde su propio campo al verlo adelantado. La pelota cayó poco después de pasar por encima del travesaño, con el arquero custodiándola con la mirada. Un buen intento.
Galoppo tuvo su chance
Galoppo conectó de aire en un centro al área de Unión ejecutado por Castaño y Tagliamonte logró controlar sin dar rebote. Fue un buen intento de River, que construyó la jugada por la derecha. Comienza a tomar el control el equipo millonario y replegarse el Tatengue.
AVISÓ RIVER— TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2025
Galoppo pisó el área y tuvo la chance de rematar a los 9', pero Tagliamonte no tuvo problemas para contener la pelota. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/VRDWqnRl3N
Un comienzo prometedor
Nada de cuidarse. El comienzo en Mendoza es de ida y vuelta. Busca Unión, responde River. Sin llegadas exigentes para los arqueros, pero ya pisan el área rival los dos equipos.
¡Se juega en Mendoza!
Mueve River del punto central del Malvinas Argentinas y ya está en marcha el partido en Mendoza. Si hay empate, el ganador se definirá por penales.
Salen los equipos a la cancha
Los equipos salen al campo de juego. En minutos, juegan River y Unión en Mendoza, por el pasaje a los cuartos de final.
¡LOS EQUIPOS A LA CANCHA!— TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2025
Así fue la salida de Unión y River para el encuentro correspondiente a los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports en Mendoza. pic.twitter.com/mw9Aayz5dv
Cómo forma Unión
Ante River, el DT Leonardo Madelón dispuso el siguiente equipo para comenzar el partido: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizón Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón y Mauricio Martínez; Franco Fragapane y Marcelo Estigarribia, y Cristian Tarragona.
DALE TATENGUE— Club Atlético Unión (@clubaunion) August 28, 2025
⚽ Así forma Unión para enfrentar a River por los 8vos de final de la Copa Argentina. #SiempreUnión 🇦🇹 pic.twitter.com/QcjtwdLYsF
River, confirmado
Para el enfrentamiento con Unión, Gallardo definió que los titulares de River sean Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez y Giuliano Galoppo; Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.
📋✔️ ¡Así va el Millonario en Mendoza!— River Plate (@RiverPlate) August 28, 2025
⚽️ Octavos de final de la Copa Argentina 🆚 Unión.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Zx1zBB990O
Racing espera al ganador de esta noche
El duelo entre River y Unión es el último de los cruces de octavos de final, ya que los otros siete equipos que afrontarán la etapa de cuartos de final ya están determinados. El vencedor de esta noche tiene rival definido: Racing, que eliminó a Riestra por 3-0.
River le dio prioridad a este partido esta semana
Marcelo Gallardo piensa en un equipo descansado para hoy, tras un 1-1 ante Lanús el lunes pasado por el Torneo Clausura en el que utilizó una mayoría de habitualmente suplentes. Para seguir adelante en la triple competencia que afronta, analiza un armado ofensivo, aunque difícilmente dispondría por primera vez el esperado tridente de ataque Maximiliano Salas-Sebastián Driussi-Facundo Colidio. Todo indica que uno de ellos quedará en el banco.
Cómo ver el partido online
El partido entre River y Unión será transmitido en vivo por televisión únicamente por la señal TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante y desde este espacio en LA NACION se brindará cobertura de lo más destacado en vivo.
Cómo llegaron los equipos a esta instancia
Para acceder a esta instancia, River tuvo dos rivales de categorías menores en las dos primeras rondas y no recibió goles: derrotó por 2-0 a Ciudad de Bolívar y goleó por 3-0 a San Martín, de Tucumán. En tanto, Unión superó por 3-1 a Colegiales y dejó en el camino a Rosario Central, uno de los favoritos, por los penales, tras una igualdad sin abrir el marcador.
Bienvenidos a la cobertura de River - Unión por la Copa Argentina
Esta noche, desde las 21.15, River y Unión, de Santa Fe, se enfrentan por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. El partido es arbitrado por Andrés Gariano y transmitido por TyC Sports.
Más notas de Copa Argentina
Seguí leyendo
¿Quién lo para? Cuando se cortó un dedo con una copa de vino, el rey del golf no podía imaginar el año extraordinario que lo esperaba...
"Era una bestia". Medía 1,90m, pesaba 111 kilos y corría los 100 metros en 11 segundos: el rugbier francés más temido
"Jugar contra Chelsea es mi sueño". Argentina FC, el club londinense que lleva el Obelisco y el asado en el alma y en el pecho
- 1
Horario del partido de la selección argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026
- 2
Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca
- 3
Agenda de TV del jueves: River por Copa Argentina, sorteo de la Champions, US Open y Argentina en AmeriCup
- 4
En qué canal pasan Unión vs. River por la Copa Argentina 2025 hoy