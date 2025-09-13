Horario de la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, en Las Vegas, por la corona unificada de los supermedianos

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford atraparán todas las miradas en la noche pugilística de este sábado, en la que es considerada “La pelea del año” que se llevará a cabo en Las Vegas y en la cual el mexicano pondrá en juego sus cuatro títulos mundiales. Es que, se trata ni más ni menos que de la unificación de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que ostenta ‘Canelo’ y para la cual su oponente debió subir un par de categorías. En la Argentina el combate se verá pasada la medianoche y estará disponible a través de la plataforma de streaming de Netflix. A las 22 inicia la velada.

El mexicano, de 35 años, intentará defender su corona frente al estadounidense Crawford también cuádruple campeón en ejercicio, pero del cetro mediano JR. AMB y OMB. A los 37, se presenta como un rival desafiante para el combate que se desarrollará a 12 rounds.

‘Canelo’ tiene un récord de 63 triunfos, dos empates y dos derrotas, con un total de 39 nocauts en toda su carrera, por lo que buscará estirar su legado en la historia más gloriosa del boxeo. Crawford está invicto con 41 victorias, 31 de ellas por KO.

La pelea central de este sábado pondrá en juego el cetro unificado de los supermedianos, que ostenta 'Canelo' STEVE MARCUS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Cartelera completa

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr, 10 rounds, peso superwelter.

10 rounds, peso superwelter. Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, peso supermediano por el título interino del CMB.

12 rounds, peso supermediano por el título interino del CMB. Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, peso superpluma.

6 rounds, peso superpluma. Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford, 12 rounds, peso supermediano por la unificación de los cuatro títulos mundiales: CMB, AMB, OMB Y FIB

La velada de Las Vegas iniciará a las 22 de la Argentina y se podrá ver por streaming STEVE MARCUS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Cómo ver online ‘Canelo’ Álvarez vs. Crawford

La transmisión de todo el evento, que iniciará a las 22 (horario argentino), se podrá seguir en vivo únicamente por streaming a través de Netflix, de manera exclusiva para suscriptores y sin cargos extra de Pago por Evento (PPV, por sus siglas en inglés), según confirmó la plataforma. Allí se lanzó un documental previo sobre la pelea que también está disponible. Se llama Cuenta atrás y destaca la trayectoria de ambos boxeadores y cómo se preparan para su próximo combate.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Saúl ‘Canelo’ Álvarez corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, para defender los títulos de la categoría supermediano del CMB, la OMB, la AMB y la FIB. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.71 contra los 2.52 que se repagan por un hipotético triunfo de Terence Crawford. El empate, por su parte, cotiza cerca de 18.00.