Codazo y patada a la cabeza de un rival caído: la agresión en un partido de básquetbol amateur

Las imágenes que se hicieron virales resultan impactantes y hasta inexplicables. Un partido amateur de básquetbol fue suspendido por una agresión brutal. Ocurrió entre un equipo del Colegio de Abogados de San Isidro y uno de Tercer Tiempo, que compiten en el torneo Básquet Entre Amigos, una liga recreativa y paralela a la competencia oficial de la Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires (FeBAMBA).

El video, que se viralizó, captó el momento en el que un jugador de Tercer Tiempo bloqueó a un rival con una cortina ciega en el comienzo de un ataque del conjunto rival. Eso sorprendió al número 4 del Colegio de Abogados, que exageró el impacto y reaccionó con un codazo que impactó en la nuca de su adversario y lo dejó tendido en el piso. No le alcanzó esa conducta: además le dio un pisotón en la cabeza. Semejante escena desató una batalla entre los miembros de los dos equipos y la suspensión del partido.

🚨 BASQUET AMATEUR, CODAZO Y BATALLA CAMPAL

- Fue en Villa Devoto

- El agresor juega en un equipo del Colegio de Abogados de San Isidro.

- Hay fuertes sanciones para ese jugador.

- Actuó la Liga de Básquet Entre Amigos. pic.twitter.com/v3qjWHvdbP — Vía Szeta (@mauroszeta) September 30, 2025

Las imágenes del encuentro del fin de semana último en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello, de Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires, fueron evaluadas por la Asociación BEA (Básquet Entre Amigos), que aplicó sanciones ejemplares. El Tribunal de Disciplina decidió “expulsar de todas las competencias que organiza al jugador N° 4 Santiago Corbalán Olivera por «agresión reiterada» y «conducta violenta grave»”. Además, el comunicado, que se publicó este martes, informa que se le dio por ganado el partido a Tercer Tiempo por 20 a 0.

Además de la expulsión a Corbalán Olivera, hubo suspensiones a tres jugadores de Tercer Tiempo, el conjunto declarado vencedor. Por cuatro partidos fueron castigados Gonzalo Zugri, Federico Romero y Sat Kalil, a raíz de “agresión de hecho a un adversario”. Por otra parte, el Tribunal, presidido por el Dr. Damián Pigliapoco, amonestó a ambos conjuntos “por la participación masiva de sus jugadores en la reyerta que motivó a la suspensión del encuentro”.

Las autoridades de la organización de la competencia se expresaron en las redes sociales y repudiaron los actos de violencia: “La Asociación Civil Básquet Entre Amigos manifiesta su más enérgico rechazo a todo hecho de violencia, dentro o fuera de las canchas. Lamentamos profundamente el episodio ocurrido el domingo 28 de septiembre en el marco de nuestra competencia”, publicaron en las plataformas.

“Acompañamos al jugador agredido y a su familia, poniéndonos a disposición para lo que sea necesario. Asimismo, agradecemos el respaldo de las instituciones, así como de todos los equipos que día a día sostienen el espíritu de este torneo, nacido y mantenido bajo los valores de la amistad, el respeto y la pasión por el básquet”, agrega. Y finaliza: “La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad deportiva. Seguiremos trabajando para que el básquet siga siendo un espacio de encuentro y crecimiento para todos”.