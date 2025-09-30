Cuándo juega la selección argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20: día, hora y TV

La selección argentina y Australia se enfrentarán este miércoles 1° de octubre en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile. El encuentro está programado para las 20 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Mitelefe.com. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el español José María Sánchez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano porque en caso de imponerse paga cuotas inferiores a lo que lo hace una alegría de los oceánicos.

Argentina vs. Australia: todo lo que hay que saber

Mundial Sub 20 Chile 2025 - Primera Etapa - Grupo D - Fecha 2

Día: Miércoles 1° de octubre de 2025.

Miércoles 1° de octubre de 2025. Hora: 20 (hora argentina).

20 (hora argentina). Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile).

Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile). Árbitro: José María Sánchez (España).

José María Sánchez (España). TV: Telefé y DSports.

Telefé y DSports. Streaming: Mi Telefé, DGO, Telecentro Play y Flow.

Mi Telefé, DGO, Telecentro Play y Flow. Minuto a minuto: canchallena.com.

La albiceleste debutó en el campeonato con una victoria ante Cuba 3 a 1 y buscará repetir el resultado para asegurarse su lugar en los octavos de final, algo de lo que está muy cerca porque, además de los dos líderes de cada grupo, pasarán los cuatro mejores terceros entre las seis zonas.

El entrenador Diego Placente no podrá contar con el defensor Santiago Fernández porque fue expulsado en el primer juego y su reemplazante sería Julio Soler. El delantero Gianluca Prestianni, el jugador de mayor renombre del plantel, sumaría sus primeros minutos tras haberse incorporado al equipo poco antes del debut. Ian Subiabre pelea el puesto con Santino Andino.

La selección argentina va por su segunda victoria en el Mundial Sub 20 ante Australia JAVIER TORRES� - AFP�

Los oceánicos, por su parte, comenzaron la Copa del Mundo con una derrota ante Italia 1 a 0 y necesitan sumar para salir del último puesto que comparten con los cubanos. Incluso aún cayendo contra la Argentina, llegarán a la última jornada con posibilidades de meterse en la próxima etapa.

El equipo dirigido por Trevor Morgan accedió a la cita ecuménica como ganador de la Copa Asiática Sub-20 y disputa un Mundial después de 12 años. A principios del 2000 era un habitual competidor y, también, favorito al título. Actualmente, su principal figura es Paul Okon-Engstler, mediocampista nacido en Bélgica mientras su padre, exfutbolista y con pasado en la selección australiana, militaba en Oostende.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente. Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic y Musa Tuoré. DT: Trevor Morgan.

El Mundial Sub 20 se juega en cuatro estadios de Chile (X/@fifaworldcup_es)

El otro encuentro del grupo lo disputarán Italia vs. Cuba el mismo día, también en Valparaíso, pero a las 17 (hora argentina).

Resultados, fixture y tabla de posiciones del grupo D del Mundial Sub 20

Fecha 1

Italia 1-0 Australia.

Cuba 1-3 Argentina.

Fecha 2

Italia vs. Cuba - Miércoles 1° de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 3