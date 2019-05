La prensa rodea a Canelo Alvarez, que quiere imponer un nuevo reinado en el boxeo. Crédito: Magna Media

Osvaldo Príncipi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de mayo de 2019 • 08:00

LAS VEGAS (Especial).- Comprobar si el mexicano Saúl Canelo Alvarez , campeón mundial mediano de la AMB y el CMB, es el nuevo líder del boxeo internacional en consumo masivo y pasional, constituye la misión primordial de este combate. Su pelea unificatoria con el norteamericano Daniel Jacobs, campeón mundial de la FIB, por disputarse este sábado, se convertirá en algo más que una prueba interesante; será parte de una asignatura, aún no resuelta, por su falta de contundencia para resolver los compromisos excluyentes de su campaña. Tal como sucedió en sus dos últimos combates con Gennady Golovkin.

Se prevé agotar las más de 20.000 entradas, con valores máximos de 2000 dólares, puestas a la venta el T-Mobile Stadium, y así poder festejar a pleno el famoso "Cinco de mayo mexicano", una fecha instituida por los emigrantes aztecas y sus hijos de origen californiano. Tal celebración dista de la reputación histórica del tradicional día de la independencia (16 de septiembre de 1810), pero propone una serie de espectáculos pomposos y exclusivos entre los que se destaca Canelo vs. Jacobs.

¿Cuál es la gran novedad que ofrece Las Vegas en esta primavera rara y lluviosa? El advenimiento de las millonarias inversiones asiáticas, en lo edilicio y tecnológico. El Hotel-Casino Resorts World Las Vegas, cuyo estreno está previsto para diciembre 2020, será la primera gran propuesta china para conmover a los invasores del desierto de Nevada. Y arrasará con todo lo visto hasta hoy.

La primera torre edificada costó 4.000 millones de dólares, cifra superior al valor que tuvo la construcción conjunta de los Casinos Winn y Encore, últimas atracciones de la ciudad.

El Resorts World Las Vegas contará con 3400 cuartos, proyectándose cimentar 3500 habitaciones más en su segundo sector. Lo novedoso del nuevo recinto estará dado en que permitirá apostar, directamente, desde las habitaciones suite a las salas de todo tipo de juegos. Este proceso, llamado "In room gaming", será puesto en escena por primera vez a nivel mundial.

Además, se estrenará un sistema de servicios robotizados en diversos sectores del casino y programarán un GPS en el teléfono celular de cada visitante para facilitar su ubicación dentro de estas inmensas instalaciones. Nadie sale de su asombro esperando la fecha inaugural y todos querrán estar allí.

Daniel Jacobs, un rival de primer nivel para Canelo Alvarez. Crédito: Magna Media

No hay mucha gente aquí aún. Y se estima que no habrá desbordes. La primera gran sorpresa que arrojó la cuenta regresiva de este match se refleja en la designación de los jurados. Serán los mismos que beneficiaron a "Canelo" en su injusta victoria sobre el kazako Gennady Golovkin en septiembre pasado. Los norteamericanos Glenn Feldman, Dave Moretti y Steve Weisfeld, ocuparán la bancada de sentencia. Paradójicamente, no hubo reparos ante tales nombramientos. Si bien aquella vez la faena de "Canelo" fue muy superior a la realizada ante el mismo Golovkin, cuando empataron en 2017, de ningún modo ameritaba su condición de vencedor.

Jacobs, de 32 años, y con un récord de 35 victorias (29 KO) y 2 derrotas, es presentado como El hombre de los Milagros. Su historia y su lucha contra un cáncer óseo se convirtieron en un capítulo decisivo de su vida, prioritario para los curiosos y para la prensa. Mantuvo en el clásico arribo triunfal de campeones al hall del casino MGM una modestia llamativa para los boxeadores de estos tiempos. Ratificó conceptos de recientes conferencias y dijo: "Mi vida y mi historia llegan a muchas personas por todos lados. Sobre todo, aquellos que vivieron lo mismo que yo. Y no puedo defraudarlos. No necesitamos hablar basura. No soy así. A veces lo actué con algunos colegas que necesitaban que les siguiese ese libreto. Pero me gusta mostrar respeto por la gente y por el rival. Quiero ser un embajador del boxeo de elite que represento".

Se maneja con una confianza llamativa y una seguridad absoluta en cada una de sus palabras. Tiene una personalidad muy especial y es creíble. Eso preocupa a mucha gente. Despierta una grata intriga.

Álvarez no habla mucho, pero hasta en sus actos silenciosos denota estridencia. Lo vimos rozagante y optimista. Casi feliz. A los 28 años y con su 50 éxitos (34 KO), una derrota y dos empates, arrastra un pintoresco séquito tras él. Un colorido y viejo manager, Chepo Reynoso, cantante frustrado de rancheras, declamador de sufridos poemas y ensayista de los tangos de Carlos Gardel. Su hijo, Eddie, es un muy buen entrenador y ha sido clave en la evolución de "Canelo", cuya madre, Ana María, pronostica efusivamente a cada uno de sus fanáticos cómo ganará su criatura pelirroja.

Será el segundo compromiso por cumplir por el mexicano tras el acuerdo de un contrato de 360 millones de dólares firmado con la empresa de Streaming DAZN, por cinco años. Sin alardes y con simplicidad, dijo: "Es un paso más en mi carrera. Enfrentaré al segundo mejor mediano del mundo y pienso tener lo que jamás un mexicano tuvo: el dominio total de una categoría. Es mi tiempo de hacer historia". Todo su equipo sabe que este desafío potenció a Jacobs más de lo esperado y ese agrande lo inquieta.

No podríamos vaticinar si el combate Alvarez-Jacobs provocará el nacimiento de un incipiente clásico del ring. Definitivamente no. Sí, en cambio, puede convertirse en una demostración de destrezas varias, donde "Canelo" será un muestrario fantástico de pirotecnia fresca y Jacobs un estratego con una valía interior colosal. Buenas herramientas para poder construir la obra que nadie quiere perderse.