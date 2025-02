William Scull, el cubano que transformó su vida en la Patagonia, tiene un hijo argentino y ahora peleará con Canelo Álvarez

La gran noticia de la semana no tuvo mayor impacto: la elección del cubano William Scull, campeón mundial supermediano (FIB) como rival del mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, titular supermediano del CMB y la AMB y la OMB, para unificar el cetro de los 76.205 kg el próximo 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita.

Sin embargo, detalles íntimos de la vida de Scull convirtieron a este anuncio insípido en un informe atractivo y sentimental para los argentinos. El cubano, de 32 años, nacido en la pobreza de Zorrilla, en el municipio Los Arabos, del estado de Matanza, tiene un hijo chubutense: Junior William, nacido en Trelew; posee DNI argentino por su residencia en la Patagonia entre 2016 y 2019, en donde gestó la base de su carrera profesional y un tiempo muy feliz de su existencia.

William Scull con su hijo argentino: Junior William, nacido en Trelew Pinias del Sur

¿Como llegó Scull a Argentina? Por un intercambio deportivo solicitado por allegados a la Federación Mendocina Box. Con boleto de ida y vuelta. Las experiencias no fueron las mejores en tierras cuyanas. Arribó junto a su entrenador y “compinche” Frankie Aldama, sobrino de Andrés Aldama, célebre rival de Sugar Ray Leonard en los Juegos Olímpicos de Munich 1972 y pese a estos contratiempos afrontados decidieron no regresar a Cuba e iniciar el destierro. No utilizaron el ticket de regreso.

Debutó como profesional noqueando a Gastón Ávalos el 11 de noviembre de 2016, en San Carlos, Mendoza, pero vivió un sinfín de desventuras en la zona cordillerana. Tanto William como Frankie subsistieron como pudieron: lavando autos, vendiendo verduras y entrenando en una plaza barrial con una bolsa colgada de los árboles.

William Scull con Lucas Matthysse, uno de sus espejos para terminar de formarse como boxeador de elite Pinias del Sur

En ese lapso, se relacionó con un altruista circunstancial: “Don Juan”. Los vinculó con el promotor Mario Arano, quién les ofreció hospedaje en su gimnasio en Junín, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de colaborar como sparring de su representado Lucas Matthysse, que se preparaba para volver al ring ante Emmanuel Taylor, el 6 de mayo de 2017 en Las Vegas. Pese a todo, Lucas decidió entrenarse en su pago natal, Trelew, y todos viajaron hacia allí.

Trelew: el ámbito deseado

Llegó a esta ciudad en camioneta. Transitó así 1300 km y conoció a alguien que sería vital en su vida, Eric Verdeau, director propietario del gimnasio “Dream Box”, quién comentó a LA NACION: “Su educación nos llamó la atención a todos. Su comportamiento y conducta provocaron una llamativa admiración en el ámbito local y tras sus guanteos con Matthysse e ir conociendo de a poco cada rincón de esta ciudad, decidió radicarse allí. Y le fue bien. Comenzó a ganar peleas, se consagró campeón sudamericano supermediano ante Sebastián Papeschi en 2019, se enamoró de una argentina y fue padre de su primer hijo, Junior, actualmente en jardín de infantes. Creció su vida social, vivió en su dúplex y comenzó a trabajar en ‘Dream Box’ como personal trainer. Sus cosas empezaban a cambiar para bien”.

William Scull con Frankie Aldama, su entrenador instagram

Otra relación importante de estos tiempos es Ruperto “Peto” Ruiz, reconocido preparador físico de boxeadores de Trelew, entre ellos Omar Narváez, que tomó a su cargo esas tareas: “Scull se perfeccionó con dos ‘espejos’ boxísticos de esta ciudad. Por la mañana colaboraba con Matthysse y por la tarde observaba cada uno de los movimientos de Narváez. Aquí lo aman, y pese a estar radicado ahora en Mallorca, semestralmente vuelve a ver su hijito y a la gente del boxeo. Fue lo primero que hizo tras consagrarse campeón mundial ante el ruso Vladimir Shishkin, el 19 de octubre último, en Alemania”, comentó a LA NACION.

Si bien no fue oficializado, “Peto” Ruiz viajará en los próximos días a España para incorporarse al equipo que dirige Frankie Aldama con vistas al match con “Canelo”.

¡Ahora Porto Preto, en Mallorca!

Scull se vinculó con compatriotas radicados en Alemania y a la empresa teutona Agon Sports, con sede en Berlín. Con su promoción ganó 11 peleas –10 en Alemania y una en Las Vegas– que determinaron su conquista de la corona mundial FIB. Aquí comenzó otra etapa de su vida. Con cambios y distintas experiencias.

William Scull estará, el 3 de mayo, ante la oportunidad de su vida: derrotar a Canelo Álvarez Martin Rose - Bongarts

Otro chubutense, Raúl Moggiano, quien alternó con Ruiz las etapas de su preparación atlética, nos dijo: “William respetó a toda la gente que conoció en los gimnasios de Trelew y nos incorporó en sus peleas cumbres. Estuve a su lado en sus últimos tres combates, incluida su consagración mundialista. Son muchachos admirables. Sobre todo, Frankie Aldama, su entrenador, decisivo en la formación de otro fenómeno cubano: Andy Cruz. Ahora, en Porto Preto, Mallorca, Scull formó una nueva familia y tuvo su segundo hijo: Kylian, de nacionalidad española. No tengan dudas de que hará una gran pelea con Canelo y a los pocos días volverá a Trelew”.

Se mantiene invicto, con 23 triunfos consecutivos (9 KO). Es de boxeo técnico, frío y especulador. Carece de pegada noqueadora.

Turki, “Canelo” y la gloria

La merma en los ingresos en las bolsas de “Canelo” lo degradaron al tercer puesto en la tabla de ganancias del del boxeo en 2024: “sólo” 73 millones de dólares. El inglés Tyson Fury, acumuló 147 millones y el uzbeco Olexsandr Usyk cobró 122 millones.

Por lo tanto, ahora y después de mucho tiempo, “Canelo” y su gente volvieron a negociar con el jeque árabe Turki Alalshik y acordaron este match en Riad.

William Scull al ataque: el cubano llega a la pelea con Canelo Álvarez en condición de invicto en 23 compromisos, con 9 por KO instagram

Scull se convirtió en un comentario secundario para la mayoría de los fanáticos, pero prioritario para los argentinos. Supo de la dureza del trabajo en los campos arroceros de Matanza; de mantener una conducta intachable pese a sus carencias en su arribo a Mendoza, y desarrolló en Trelew un sueño logrado: la paternidad y el campeonato.

Boxeará con “Canelo” el 3 de mayo próximo por algo más que los millones y los billetes. Lo hará por su grandeza y por gratitud a toda la gente que le abrió su corazón para que pudiese cambiar su vida.

Osvaldo Príncipi Por