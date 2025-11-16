Brasil consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo de esquí alpino en Finlandia

FINLANDIA.- Brasil consiguió este domingo un hito inédito en el deporte de invierno: Lucas Pinheiro Braathen se convirtió en el primer esquiador brasileño en ganar una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino en Levi, en Finlandia.

El atleta de 25 años, que hasta 2023 competía para Noruega, registró un tiempo total de 1:50.72 y superó al campeón olímpico francés Clément Noël por 31 centésimas y al finlandés Eduard Hallberg por 57.

Braathen dominó la primera manga y sostuvo la ventaja en la segunda para sellar su sexta victoria en el circuito, aunque la primera bajo bandera brasileña. Apenas cruzó la meta, se arrodilló en la nieve ante el público finlandés y celebró con un grito de “¡Vamos Brasil!”, a 170 kilómetros del Círculo Polar Ártico.

Más tarde, en declaraciones a la prensa —que fueron recogidas por agencias de noticias— señaló que la conquista tenía un valor “más personal que deportivo” y que había salido “con una estrategia clara” para ambas bajadas.

El slalom, la disciplina en la que Braathen compite, es la más técnica del esquí alpino: los palos que delimitan el recorrido están colocados muy cerca unos de los otros y exigen giros muy rápidos y precisión milimétrica.

Cada carrera se define por la suma de dos mangas y pequeñas diferencias en el trazado o la nieve pueden modificar por completo el resultado. Históricamente, esta especialidad fue dominada por las grandes potencias alpinas — como Austria, Francia, Suiza, Italia y Noruega —, lo que vuelve más significativo el triunfo brasileño.

La conquista representa la primera vez que Brasil obtiene un triunfo en la historia de la Copa del Mundo, un circuito donde su presencia había sido marginal, con participaciones aisladas y algunos top 30, pero sin podios en pruebas de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS).

Hijo de madre brasileña y padre noruego, Braathen compitió para Noruega hasta hace dos temporadas, cuando logró cinco victorias y ganó la Copa del Mundo de slalom en 2023. Un conflicto con la Federación Noruega por cuestiones de patrocinio lo llevó a cambiar de bandera y optar por Brasil, país con representación constante en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1992, pero sin resultados destacados en esquí alpino hasta ahora.

La actividad en Levi seguirá el sábado 22 de noviembre en Gurgl, Austria, nuevamente con un slalom masculino, y luego continuará en Estados Unidos con las pruebas de velocidad y gigante de Copper Mountain, donde están programados un super-G el 27 de noviembre y un gigante el 28.

Para estas primeras etapas no estará el austríaco Marcel Hirscher, ocho veces ganador de la general y considerado uno de los mejores esquiadores de la historia, quien anunció que no regresará hasta enero mientras se recupera de una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

