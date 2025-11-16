El escandaloso final del “amistoso” entre Estados Unidos y Paraguay preparatorio para el Mundial 2026

Un momento de altísima tensión, que resultó escandaloso y que estuvo muy lejos de tratarse de un partido amistoso entre dos selecciones que se preparan para la Copa del Mundo del año próximo. El duelo de anoche entre los Estados Unidos y Paraguay, en el Subaru Park de Chester terminó con la victoria del equipo local por 2-1 en tiempo adicionado, pero a lo deportivo le agregó un escándalo inusitado: finalizó con una batalla campal entre los dos equipos.

Estaba claro que el ambiente era muy caliente entre los jugadores porque en el primer minutos adicional, una pelota salió al lateral y el defensor paraguayo Gustavo Gómez fue a buscar el balón para tratar de sacar rápido. Pero el lateral derecho de los Estados Unidos, Alex Freeman, quiso evitar que su rival se quedara con la pelota y comenzó un forcejeo que derivó en un enfrentamiento general.

The end of USA vs. Paraguay got 𝐒𝐏𝐈𝐂𝐘 ⚔️ pic.twitter.com/LjkybUJA4B — B/R Football (@brfootball) November 16, 2025

La puja física fue entre ambos fue tal que el cuarto árbitro tuvo que intervenir antes de que el paraguayo pusiera su brazo derecho sobre la nuca del estadounidense. Lo que desató más tensión fue que apareció en escena el volante británico, nacionalizado estadounidense, Sebastian Berhalter, que salió en defensa de Freeman y eso provocó que se sumasen varios jugadores de Paraguay a la pelea.

El entrenador argentino de Paraguay Gustavo Alfaro intentó mediar para controlar la situación, pero ya todo era un caos. Incluso, tuvo que ayudar al DT de Estados Unidos, Mauricio Pochetino, que terminó en el suelo por algún empujón en medio de la confusión del todos contra todos. En las imágenes se apreció cómo jugadores de ambas selecciones (e incluso integrantes de los cuerpos técnicos), se enfrentaron, lanzando golpes para todos lados.

Segundos después, todo terminó con la separación de ambos grupos. Sin embargo, en algunas imágenes difundidas por las redes sociales, su pudo ver que Freeman terminó con la boca lastimada y con algo de sangre.

Tras el partido Gustavo Alfaro evitó referirse a la pelea del cierre del partido con los Estados Unidos y se enfocó en las expectativas de su equipo de cara a la Copa del Mundo: “A Paraguay le costó mucho volver a una Copa del Mundo, nos clasificamos y las expectativas son muy altas, pero pasar por estas derrotas son parte del crecimiento”.

¿A LOS JUGADORES DEL FÚTBOL PARAGUAYO LE FALTA EN LO FÍSICO?



Gustavo Alfaro analizó en lo físico a los futbolistas de la Albirroja que juegan en el fútbol paraguayo, y los comparó con los que están afuera pic.twitter.com/EbO21fMGFa — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo_) November 15, 2025

Y agregó: “Por una derrota, nuestra ilusión no nos la van a sacar, en absoluto, cuando se jueguen por los puntos, será otra cosa y yo no vendo espejitos de colores, mi aspiración no es hacer un buen Mundial, es que esto perdure en el tiempo, que de aquí a cinco años miremos y veamos dónde estamos parados”.

El que sí habló de los incidentes fue Mauricio Pochetino, el entrenador de los Estados Unidos, que contó su versión del episodio: “Son momentos calientes que no deben suceder. Por suerte con Gustavo Alfaro pudimos ayudar para bajar las tensiones. No me gustó nada lo que pasó. No tenemos que permitir que se llegue a ese estado de nervios. No puedo decir mucho más porque tengo que ver bien cómo pasó y qué provocó todo el desborde general”.

Las declaraciones de Mauricio Pochettini tras EE.UU. vs, Paraguay

Después habló de la expectativas por su selección de cara a la Copa del Mundo: “Esto es todo un proceso, ningún entrenador puede hacer magia. Siempre hay que tomarse un tiempo para implementar los principios principales del proyecto. Nuestra filosofía se aplica a todos los lugares en los que estuve, en Espanyol, en Tottenham, en PSG, Chelsea... Entendemos que con el tiempo podemos implementar nuestra cultura de juego. Siempre hay que tomarse el tiempo necesario para tomar decisiones firmes, más allá de que la gente puede no entender por qué tomamos algunas determinaciones, pero ese es nuestro deber. Por eso somos profesionales de este deporte. Por estamos creando una plataforma para que nuestros jugadores rindan al máximo”.