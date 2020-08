Eduardo Coudet da indicaciones durante la victoria de Inter sobre Botafogo Crédito: @inter de porto

Inter, de Porto Alegre, no registraba un arranque tan promisorio desde 1979, la última vez que ganó el Brasileirão. La victoria como visitante por 2-0 sobre Botafogo, que resignó el invicto, ubica al equipo de Eduardo "Chacho" Coudet en el primer puesto, con 15 puntos, producto de cinco triunfos y una derrota (marcó 10 goles y recibió dos). Les lleva cinco unidades de ventaja a Vasco Da Gama, San Pablo y Fluminense.

Thiago Galhardo y Gabriel Boschilia marcaron para Inter, que entre los titulares tuvo a los argentinos Renzo Saravia, Víctor Cuesta y Andrés D'Alessandro. En la fecha anterior, el conjunto gaúcho había vencido por 1-0 al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. La única derrota (2-1) en el torneo fue como visitante contra Fluminense.

En Botafogo hubo mucho malestar porque dos goles no fueron convalidados por la aplicación del VAR. El arquero paraguayo Roberto Fernández, que hace una década pasó por Estudiantes y Racing, fue el más exaltado al tirar de un puntapié el monitor que asiste al árbitro en el centro del campo.

El conjunto de Coudet había quedado eliminado en el torneo estadual de Porto Alegre frente a su archirrival, Grêmio, con el que comparte la zona E de la Copa Libertadores. Ambos están primeros, con 4 unidades, en dos fechas. Empataron sin goles en la segunda jornada y volverán a cruzarse el 23 de septiembre.

El ex entrenador de Racing no contará para lo que resta del año con el delantero peruano Paolo Guerrero, que a mediados de este mes sufrió una lesión en los ligamentos la rodilla derecha, por la que deberá ser operado. "Chacho" se lamentó: "Perdimos al mejor delantero de Sudamérica. Necesitamos dos atacantes de experiencia porque no es conveniente darles esta responsabilidad a los más jóvenes".

Uno de los refuerzos que llegaron en las últimas horas es el centroatacante uruguayo Abel Hernández, de 30 años, de último paso por Al-Ahli, de Qatar, donde anotó ocho goles en 18 encuentros. Coudet evitó pronunciarse sobre si el club estaba haciendo gestiones para contratar a Alexandre Pato, que rescindió con San Pablo, rival de River por la Copa Libertadores.

Guerrero, que recibió palabras públicas de apoyo de Ricardo Gareca, había marcado tres goles en igual cantidad de partidos en el Brasileirão. Los otros cuatro delanteros del plantel, Marcos Guilherme, William Pottker, João Peglow y Yuri Alberto, aún no convirtieron.

En la victoria sobre Botafogo hizo un gol Galhardo: "Coudet logró convencerme de que corriendo cinco metros hacia adelante, dejaré de correr 40 hacia atrás. Corrí con la misma intensidad, pero la utilicé mejor, más cerca del arco. El técnico siempre insiste con la intensidad", contó el volante.

Sampaoli, por un título con Atlético Mineiro

Tras el subcampeonato en el Brasileirão 2019 al mando de Santos, Jorge Sampaoli va por su primer título en su segunda temporada en el fútbol brasileño. Este domingo, con la ventaja de haber ganado por 2-1 la primera final, Atlético Mineiro se enfrentará con Tombense en la definición del torneo estadual de Minas Gerais.

Sampaoli, siempre sanguíneo al borde del banco, puede obtener este domingo su primer título en Brasil Crédito: @Atletico

El casildense asumió en la primera quincena de marzo. Tras arrancar con puntaje ideal en tres fechas del Brasileirão, su equipo sufrió derrotas consecutivas ante Botafogo e Inter. En el plantel Sampaoli cuenta con el paraguayo Junior Alonso, que estuvo en Boca hasta la paralización de las competencias por la pandemia.Atlético Mineiro obtuvo en 2017 por última vez el certamen estadual.