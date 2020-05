Tiger Woods y Phil Mickelson protagonizarán The Match en Florida, con las ex estrellas de fútbol americano Peyton Manning y Tom Brady. Fuente: Archivo - Crédito: AFP PHOTO/Timothy A. CLARY

Tras la ansiada reanudación del último fin de semana, la Bundesliga sigue con la fecha 27. Este domingo se completará la jornada con tres partidos: Schalke 04 vs. Augsburg, Mainz 05 vs. RB Leipzig y Köln vs. Fortuna Düsseldorf.

Los encuentros serán transmitidos en director por la plataforma digital ESPN Play y por DirecTV GO. Además, ESPN 2 televisará dos encuentros, y Fox Sports 2, uno.

Por otro lado, se podrá observar el match de golf que involucrará a Tiger Woods y Phil Mickelson, que este domingo jugarán un torneo de exhibición en Florida con dos ex estrellas de la NFL: Peyton Manning y Tom Brady. Será una gran puesta en escena con fines solidarios, ya que en el Medalist Golf Club habrá en danza 10.000.000 de dólares, un monto que será destinado a la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Woods es el campeón del Masters de Augusta de 2019 y no pudo defender su corona en abril, por la cuarentena. Mickelson, otra de las figuras del golf mundial, mantuvo con él una relación de envidias y tensión durante años , pero desde 2016 ambos californianos están reconciliados y para la difusión de esta competencia se han provocado con bromas.

La agenda del domingo 24 de mayo

Fútbol

Schalke 04 vs. Augsburg, 8.30: Fox Sports 2, ESPN Play y DirecTV GO.

Fox Sports 2, ESPN Play y DirecTV GO. Mainz 05 vs. RB Leipzig, 10.30: ESPN 2, ESPN Play y DirecTV GO.

ESPN 2, ESPN Play y DirecTV GO. Köln vs. Fortuna Düsseldorf, 13.30: ESPN 2, ESPN Play y DirecTV GO.

Golf

The Match, 16: TNT Sports.