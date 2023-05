A qué hora juega Sevilla vs. Roma, por la final de la Europa League

escuchar

Sevilla y Roma se enfrentan este miércoles para dirimir el título de la Europa League 2022/23, el segundo certamen más importante a nivel clubes del Viejo Continente. El partido, cuyo árbitro es Anthony Taylor, inicia a las 16 (hora argentina) en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, y se transmite en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

La última vez que se vieron las caras en un certamen oficial fue por los octavos de final de la edición 2019/20 del mismo campeonato y ganó el elenco andaluz 2 a 0 con anotaciones de Sergio Reguilón y Youssef En-Nesyri. Así, avanzó a cuartos en el torneo y, luego, se coronó campeón por última vez: es el máximo ganador.

La definición no tiene un claro favorito. Se trata de dos clubes con una temporada similar, no muy buena en resultados en sus respectivas ligas y, en consiguiente, el que dé la vuelta olímpica se clasificará a la Champions League 2023/24. En España, Sevilla peleó por no descender hasta las últimas jornadas de LaLiga y enderezó el rumbo con la llegada de José Luis Mendilibar, el tercer entrenador en la temporada después de Julen Lopetegui y Jorge Sampaoli.

A nivel internacional, Sevilla empezó a competir en la Europa League tras ser tercero en su grupo en el máximo campeonato de Europa. Desde entonces y con el nuevo DT, demostró su jerarquía en un campeonato en el que es el máximo campeón con seis títulos en igual cantidad de finales -2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020- y encarriló su permanencia en la élite de España con apenas dos derrotas en 15 encuentros. De los cinco argentinos que tiene en su plantel, el único titular será Lucas Ocampos. Erik Lamela, Alejandro ‘Papu’ Gómez y Gonzalo Montiel esperarán su turno en el banco de suplentes. Una baja sensible es la de Marcos Acuña, expulsado en la semifinal de vuelta contra Juventus.

Paulo Dybala está en duda en Roma por una lesión en uno de sus tobillos, pero ingresaría ALBERTO PIZZOLI - AFP

El conjunto italiano busca su segundo trofeo continental seguido tras quedarse con la Conference League la temporada pasada, que fue el primero fuera de Italia en su historia. José Mourinho ubicó al club en el plano internacional y, de coronarse con la Loba, será el primer director técnico en hacerlo con tres equipos distintos tras Porto en 2003 y Manchester United en 2017.

El único futbolista albiceleste de Roma, Paulo Dybala, está en duda para el trascendental cotejo porque arrastra una lesión en uno de sus tobillos. Su presencia es clave para las aspiraciones de los capitalinos, que quieren dejar atrás la definición perdida en 1991 contra Inter.

Probables formaciones

Sevilla : Yassine Bounou; Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj y Alex Téllez; Fernando, Ivan Rakitic; Lucas Ocampos, Óliver Torres y Bryan Gil; Youssef En-Nesyri. DT: José Luis Mendilibar.

: Yassine Bounou; Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj y Alex Téllez; Fernando, Ivan Rakitic; Lucas Ocampos, Óliver Torres y Bryan Gil; Youssef En-Nesyri. DT: José Luis Mendilibar. Roma: Rui Patrício; Gianluca Mancini, Bryan Cristante y Roger Ibáñez; Zeki Çelik, Nemenja Matic, Edoardo Bove y Paulo Dybala o Leonardo Spinazzola ; Lorenzo Pellegrini; Andrea Belotti y Tammy Abraham. DT: José Mourinho.

En la previa el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco español con una cuota máxima de 2.97. Su derrota, es decir una victoria de los italianos, paga hasta 3.04, apenas por encima. El empate cotiza a 3.10.

Así llegaron a la final

Sevilla decantó en la Europa League al ser tercero en el grupo G de la Champions League por detrás de Manchester City y Borussia Dortmund. Así, inició su camino en 16avos de final, en los que derrotó por un global de 3 a 2 a PSV Eindhoven de Países Bajos con un triunfo 3 a 0 de local y una derrota 2 a 0 de visitante. En octavos se sacó de encima a Fenerbahce 2 a 1 (2-0 en España y 0-1 en Turquía); en cuartos a Manchester United 5 a 2 con un contundente 3 a 0 en la revancha; y en semifinales a Juventus 3 a 2 con un gol de Lamela en el suplementario del cotejo de vuelta.

Roma, en contrapartida, compitió desde el principio en la Europa League. Conformó la zona C y fue escolta de Betis con 10 puntos gracias a tres triunfos, una igualdad y dos caídas. En 16avos de final eliminó al Salzburgo de Nicolás Capaldo, que compitió primero en la Champions League, por un global de 2 a 1; en octavos pasó a Real Sociedad 2 a 0; en cuartos a Feyenoord 5 a 1; y en semifinales a Bayer Leverkusen 1 a 0 con un triunfo de local en la ida.

LA NACION