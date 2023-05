Marcos Acuña terminó con furia su temporada: fue expulsado en Sevilla ante Real Madrid por una violenta patada a Dani Ceballos

escuchar

El futbolista argentino Marcos Acuña, de Sevilla, fue expulsado a siete minutos del final del partido contra Real Madrid y se perderá la última fecha de la liga de España. Como tampoco podrá estar presente en la final de la Europa League, frente a Roma, de Italia, ya que en el partido de vuelta de la semifinal también había recibido una tarjeta roja (por la segunda amarilla), se terminó la temporada 2022/2023 para el ex futbolista de Ferro, Racing y Sporting, de Lisboa (Portugal).

La jugada que terminó con la salida anticipada del campeón mundial de Qatar 2022 ocurrió cuando el marcador ya estaba 2-1 en favor de Real Madrid, que ganó por ese resultado. El defensor izquierdo de la selección argentina venía enojado con el español Dani Ceballos, con quien se había cruzado poco antes en un saque lateral. Y lo bajó de forma temeraria, con los dos pies hacia adelante. El árbitro César Soto Grado le mostró la tarjeta roja directamente, mientras el argentino discutía con rivales. Huevo Acuña tardó varios segundos en saberse expulsado. Protestó. Y se armó un remolino de futbolistas que duró un par de minutos, con Ceballos tendido en el suelo.

Tras una pica por un lateral, el Huevo Acuña se sacó contra Ceballos y vio LA TARJETA ROJA.



Pese al reclamo enérgico de Acuña, la acción no fue revisada en el VAR. Las repeticiones muestran cómo el argentino fue con los dos pies hacia adelante e impactó contra un tobillo de su colega. Acuña exteriorizó su bronca en una historia de Instagram en la que escribió: “Se hace difícil jugar contra 12″. Pero un par de horas después del encuentro la modificó y suprimió el texto. Se lo ve solamente atarse los botines, sin reclamos al árbitro.

El entrenador de Sevilla, José Luis Mendilibar, reprochó al jugador argentino su comportamiento, aunque sin nombrarlo. Tras el partido, en declaraciones a la cadena DAZN, habló en general de las expulsiones que sufren sus futbolistas: “Me gustaron los primeros 70 minutos, pero no podemos jugar siempre con el riesgo de expulsiones”, enfatizó el DT. Y añadió: “Seguro que los árbitros no aciertan muchas veces, pero no por eso podemos ponernos como nos ponemos. Hemos tenido desde que estoy aquí unas cuantas expulsiones. Nos enojamos rápido, tanto en el terreno de juego como en el banco de suplentes, y no puede ser. Tenemos que mejorar mucho en eso”.

“Alguna culpa tendremos nosotros de que cada partido terminemos con uno menos”, insistió el preparador del equipo andaluz. Nunca mencionó a Acuña, pero era claro que el argentino estaba aludido. Y Mendilibar continuó con su queja: “Tenemos que mirarlo y rectificarlo. No es culpa del árbitro siempre, sino que tenemos que mejorarlo nosotros. Puede ser que no haya estado acertado, pero aun no estando acertado, aunque el público pueda protestar, tanto en el terreno de juego como en el banco de suplentes tenemos que estar más sosegados”.

Más allá de la derrota y la tarjeta roja, Acuña cierra una temporada memorable en lo personal. Contribuyó para que Sevilla llegara a la final de la Europa League, la segunda competición de clubes europeos en importancia, y levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022. Además, celebró en otra publicación en redes sociales su inclusión en la nómina decidida por Lionel Scaloni para los amistosos de la doble ventana FIFA de junio, ante Australia en Pekín y contra Indonesia en Jakarta.

"Se hace difícil jugar contra 12": la crítica velada al árbitro en la publicación de Instagram que Acuña después editó, eliminando el texto.

Antes de la de este sábado, Acuña venía de recibir la suspensión en la propia Europa League. En la segunda mitad del tiempo suplementario del partido de vuelta de la semifinal ante Juventus, demoró demasiado un saque lateral estando amonestado. El propio Leandro Paredes, compañero en la selección argentina pero rival de ocasión, reclamó al árbitro neerlandés Danny Makkelie que lo expulsara. Y ocurrió tal cosa, cuando quedaban apenas seis minutos del tiempo extra.

El defensor enfiló hacia los vestuarios en medio de aplausos de hinchas de Sevilla, pero repartiendo insultos a alguno de sus compañeros por no haberse ofrecido como destinatario del lateral. En el banco de suplentes no podían creer lo que estaban viendo. Al final, Juventus no aprovechó esa baja y el cuadro español se clasificó, pero Acuña no protagonizará esa final. Ni ningún otro partido del club hasta el segundo semestre.

