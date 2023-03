A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona, por la semifinal de la Copa del Rey

escuchar

Real Madrid recibe este jueves a Barcelona en el gran clásico del fútbol de España. En esta ocasión, el encuentro corresponde al cruce de ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey. Comienza a las 17 (hora argentina) y se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española, con televisación de DSports. Es el segundo partido entre ambos en lo que va del 2023, ya que se enfrentaron en la final de la Supercopa de España disputada el pasado 15 de enero en Arabia Saudita, donde el elenco catalán se quedó con el título.

La Copa del Rey tuvo este miércoles su primera semifinal en el estadio El Sadar, de Pamplona, con el triunfo del local Osasuna sobre Athletic de Bilbao por 1 a 0 con un tanto del joven delantero marroquí Abdessamad Ezzalzouli, conocido popularmente como ‘Ez Abde’, que está a préstamo en el equipo dirigido por Jagoba Arrasate, proveniente desde Barcelona desde el pasado 1° de septiembre de 2022 y hasta el 30 de junio de este año.

Real Madrid lleva una gran temporada, con un inicio de año que lo vio campeón del Mundial de Clubes y con un pie en los cuartos de final de la Champions League tras golear 5 a 2 a Liverpool en condición de visitante en el partido de ida; la contracara es su actuación en la Liga de España, en la que marcha segundo, a siete puntos de Barcelona. Sin embargo, el equipo “culé” no logró plasmar su eficacia en el certamen doméstico al nivel continental, por lo que quedó afuera Champions League en la etapa de grupos y de la Europa League en los 16vos de final a manos del Manchester United de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez.

Vinicius Jr. fue la figura de Real Madrid en el histórico triunfo ante Liverpool como visitante PAUL ELLIS - AFP

Real Madrid vs. Barcelona: todo lo que hay que saber

Ida de la semifinal de la Copa del Rey.

Día : Jueves 2 de marzo.

: Jueves 2 de marzo. Hora : 17 (hora argentina).

: 17 (hora argentina). Estadio : Santiago Bernabéu.

: Santiago Bernabéu. Árbitro : José Luis Munuera Montero.

: José Luis Munuera Montero. El ganador se enfrentará en la final ante el equipo que resulte vencedor de la serie entre Osasuna y Athletic Bilbao. La definición se disputará en el Estadio de La Cartuja, ubicado en Sevilla, el próximo 6 de mayo.

Real Madrid vs. Barcelona: cómo ver online

El encuentro está pactado para este jueves a las 17 (hora argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid, en España. Se puede ver en vivo por televisión a través de DSports (previamente DirecTV Sports), como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital DGO (antes conocida como DirecTV GO).

En la previa del encuentro, el entrenador blaugrana, Xavi Hernández, dijo en conferencia de prensa: “Lo planteamos de la misma manera de siempre contra el Real Madrid. Es un rival duro, que a veces no te domina pero con una transición y dos toques se planta en tu portería. Es un rival difícil. La competición es diferente -a la Supercopa-. Se decidirá todo en el Camp Nou. Saldremos a ganar y demostrar nuestra personalidad. Es una oportunidad de ganar otro título”, enfatizó.

Xavi Hernández logró imponer su idea en Barcelona, pero aún hay varios detalles en los que el equipo debe mejorar LLUIS GENE - AFP

Los catalanes, que comenzaron el 2023 mejor que los madridistas a pesar de la reciente eliminación en la Europa League ante Manchester United, se metieron entre los cuatro mejores del torneo en el que se consagraron campeones en cinco de las últimas ocho ediciones, gracias a sendas victorias ante Intercity (4 a 3 con goles de Ronald Araújo, Ousmane Dembélé, Raphinha y Ansu Fati), AD Ceuta (5 a 0 con dos tantos de Robert Lewandowski y uno de Raphinha, Franck Kessié y Ansu Fati) y Real Sociedad (1 a 0 con una anotación de Dembélé).

Por el lado del Merengue, el DT Carlo Ancelotti también dialogó con los medios antes del partido: “Es una competición que al principio no es la más importante, pero cuando llegas a unas semis sí lo es. Las primeras fases de este torneo no siempre pones al equipo mejor, porque hay Liga, Champions… La Copa se hace importante no al principio, pero sí al final, claro que sí. Es una competición distinta, en 270 minutos puedes ganar un título”, comentó.

Carlo Ancelotti se enfrentó 16 veces a Barcelona con seis triunfos, tres empates y siete caídas PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

El 14 veces campeón de Europa, Real Madrid, no alcanza la final de la Copa del Rey desde 2014, cuando también tenía en el banco de suplentes al italiano Carlo Ancelotti. Este año, tras superar sus respectivas eliminatorias ante Cacereño (1 a 0 con gol de Rodrygo), Villarreal (3 a 2 con tantos de Vinicius Jr., Éder Militao y Dani Ceballos) y Atlético de Madrid (3 a 1 con anotaciones de Rodrygo, Karim Benzema y Vinicius Jr.), buscará reponerse de su última derrota ante su clásico rival en la final de la Supercopa de España.

Posibles formaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois ; Dani Carvajal , Éder Militao , Antonio Rüdiger , Nacho Fernández o David Alaba ; Eduardo Camavinga , Luka Modric , Toni Kroos ; Federico Valverde , Karim Benzema y Vinicius Jr.

: Thibaut ; Dani , Éder , Antonio , Nacho o David ; Eduardo , Luka , Toni ; Federico , Karim y Jr. Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Alejandro Baldé o Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Pablo Gavi; Raphina, Ansu Fati o Franck Kessié y Ferrán Torres.

LA NACION