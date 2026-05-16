Al Ahli venció por 3-0 a Al Kholood por la Saudí Pro League

El partido se disputó el 16 de mayo de 2026 a las 15.03 en el Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City, contando con el arbitraje de Shukri Hussain Al-Hunfush. El local logró imponerse con claridad ante un rival que no logró encontrar respuestas durante los 90 minutos de juego.

Una ráfaga goleadora en el primer tiempo

El encuentro se definió en la etapa inicial gracias a una contundente eficacia ofensiva. Al Ahli, que presentó una formación 4-3-3, golpeó rápidamente a través de una destacada actuación colectiva:

A los 18 minutos, Ivan Toney marcó el primer gol tras asistencia de Franck Kessie .

marcó el primer gol tras asistencia de . A los 20 minutos, Saleh bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat marcó el segundo gol tras asistencia de Franck Kessie .

marcó el segundo gol tras asistencia de . A los 41 minutos, Enzo Millot marcó el tercer gol del partido.

Por su parte, Al Kholood, que apostó por un esquema 4-4-2, sufrió la intensidad local, la cual se vio reflejada también en la amonestación de Norbert Gyömbér a los 31 minutos, mientras que en el local fue amonestado Ziyad bin Mubarak bin Eid Al Marwani Al Johani poco antes del descanso.

Dominio táctico y control del juego

Durante el complemento, ambos técnicos buscaron oxigenar sus equipos mediante múltiples sustituciones. Al Ahli realizó cambios tácticos como el ingreso de Feras bin Tariq bin Nasser Al Brikan por Franck Kessie a los 68 minutos, buscando mantener el control del balón y evitar riesgos innecesarios. Al Kholood intentó reaccionar con el ingreso de futbolistas como Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri desde el inicio de la segunda mitad, pero la solidez defensiva del local impidió cualquier intento de descuento.

Las estadísticas que marcaron la diferencia

El triunfo de Al Ahli se explica a través de su superioridad en las cifras finales. El equipo local registró una posesión del 52,6% frente al 47,4% del visitante, logrando traducir ese dominio en 15 disparos totales contra apenas 4 del equipo adversario. La puntería también fue determinante, ya que el equipo ganador acertó en 5 ocasiones al arco, ratificando su jerarquía en esta jornada 33 de la competición.