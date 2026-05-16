Al Hilal venció por 2-0 a NEOM por la Saudí Pro League

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El conjunto local se impuso con autoridad en la jornada 33 del certamen de primera división de la Saudí Pro League; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 16 de mayo de 2026 a las 13.07 en el Kingdom Arena, Al Hilal logró una victoria sólida ante NEOM. El compromiso, correspondiente a la fecha 33 de la liga, contó con el arbitraje de Anastasios Sidiropoulos, quien tuvo una jornada de trabajo constante para controlar las acciones en el terreno de juego.
Dominio y efectividad en casa
El marcador se abrió rápidamente a los 10 minutos, cuando Rúben Diogo, da Silva Neves marcó el primer gol tras ejecutar con precisión un penal. Ya en la segunda mitad, a los 58 minutos, Sultan bin Ahmed bin Mohammed, Mandash amplió la ventaja con una conquista tras una excelente asistencia de Malcom Filipe, Silva de Oliveira. En cuanto a lo táctico, Al Hilal presentó un esquema de 3-5-2, mientras que la visita intentó contrarrestar con un 4-4-2 que finalmente no logró vulnerar el arco local.
Gestión del juego y variantes
El desarrollo del partido estuvo marcado por el control del dueño de casa, aunque ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco para refrescar el equipo. A los 65 minutos, Al Hilal movió el banco con el ingreso de Mohamed, Meïté por Sultan bin Ahmed bin Mohammed, Mandash. Por su parte, la disciplina también jugó su rol: Sultan bin Ahmed bin Mohammed, Mandash y Theo, Hernández fueron amonestados en el local, mientras que en la visita se registraron tarjetas preventivas, incluyendo una por pérdida de tiempo de Khalifah bin Adel bin Rashid Al Ammari, Al Dawsari sobre el final.
Las estadísticas de un triunfo justo
El análisis estadístico refleja la superioridad de Al Hilal, que finalizó con una posesión del 57,5% frente al 42,5% de NEOM. El equipo ganador fue más incisivo, registrando 11 tiros en total, de los cuales 7 fueron a puerta, mientras que el conjunto visitante solo pudo concretar 2 remates al arco de 9 intentos. Con 6 corners a favor del vencedor contra 2 del derrotado, quedó clara la intención ofensiva de los locales durante los 90 minutos.
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