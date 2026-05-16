Al Okhdood venció por 3-1 a Al Khaleej por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 16 de mayo de 2026 a las 13.05 en el Prince Hathloul Bin Abdulaziz Sport City Stadium, con el arbitraje de Fraih Khalifah Salim Al Jaloud. Fue un duelo intenso donde Al Okhdood logró marcar la diferencia frente a su gente.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 13 minutos, cuando Christian Bassogog marcó el primer gol de Al Okhdood mediante un penal. La respuesta de la visita no tardó en llegar: a los 18 minutos, Joshua King estableció el empate parcial tras una asistencia de Konstantinos Fortounis. Ya en el complemento, tras realizar múltiples variantes tácticas al inicio de la segunda mitad, Al Okhdood recuperó el liderazgo: a los 59 minutos, Khaled Naréy marcó el segundo gol tras una asistencia de Christian Bassogog. Finalmente, en el tiempo de descuento, a los 94 minutos, Abdulaziz Saleh Al Hatila sentenció el 3-1 definitivo tras una asistencia de Khaled Naréy.

Análisis estadístico y táctico

El local planteó un esquema 4-5-1 frente a un Al Khaleej que se paró con un 4-4-2. A pesar de haber tenido una posesión de pelota menor, con un 43,5% frente al 56,5% del rival, Al Okhdood resultó ser más eficiente en el área contraria.

Disciplina y movimientos en el banco

El partido contó con varias amonestaciones debido al roce constante. Por el lado del local, vieron la tarjeta amarilla Khaled Sulaiman A. Al Lazam y Juan Sebastián Pedroza. En la visita, el rigor defensivo y las protestas llevaron a las tarjetas de Konstantinos Fortounis, Giorgos Masouras y Mansour bin Ibrahim bin Mansour Hamzi. En cuanto a las modificaciones, el entrenador local fue clave al mover el banco al inicio del segundo tiempo, dando ingreso a figuras como Khaled Naréy, cuyo aporte fue fundamental para definir el resultado.