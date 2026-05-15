Al Taawoun empató 1-1 con Al Riyadh por la Saudí Pro League

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Repartieron puntos en un encuentro correspondiente a la jornada 33 del campeonato de primera división de la Saudí Pro League; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 15 de mayo de 2026 a las 15.00 en el Al Taawoun Club Stadium, con el arbitraje de Majed Mohammed Al-Shamrani. Fue un duelo intenso en el marco de la trigésimo tercera fecha del torneo, donde ambos equipos buscaron imponer condiciones sin lograr desnivelar el marcador final de 1-1.
Las emociones y el desarrollo táctico
El marcador se abrió a los 61 minutos, cuando Leandro Miguel, Curto Antunes marcó el primer gol para el visitante tras una asistencia de Teddy, Okou. Sin embargo, la ventaja duró poco: a los 67 minutos, Roger, Martínez igualó las acciones al convertir un penal. En cuanto a las propuestas, Al Taawoun se presentó con un esquema 4-3-3, mientras que Al Riyadh optó por un 4-1-4-1. El juego físico también estuvo presente, con amonestaciones clave para Roger, Martínez y Leandro Miguel, Curto Antunes por infracciones a lo largo de la segunda mitad.
Dominio territorial vs. efectividad
El desarrollo estadístico mostró una disparidad marcada en la posesión de balón. Al Taawoun, dueño de casa, controló la pelota durante el 73,3% del tiempo, frente al 26,7% de Al Riyadh. A pesar de esa superioridad en la tenencia, el conjunto local no logró capitalizar su volumen de juego frente al arco contrario.
Precisión y cierres estratégicos
El análisis de los números finales refleja las dificultades para quebrar las defensas:
- Al Taawoun realizó 20 remates, aunque solo 3 fueron a puerta, mientras que Al Riyadh fue más efectivo con 6 disparos al arco sobre un total de 15 intentos.
- En el rubro de los tiros de esquina, Al Taawoun generó 6, contra apenas 1 de la visita.
- Hacia el final, los técnicos buscaron frescura para romper el empate: a los 69 minutos ingresó Gabriel, Teixeira Aragão por Muteb bin Abdullah bin Abdulaziz, Al Mufarrij en el local, mientras que sobre el cierre, Al Riyadh apostó por los ingresos de Ammar Nasser, Al Harfi y Sultan Ali, Haroun para asegurar el punto.
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