Al Taawoun empató 1-1 con Al Riyadh por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 15 de mayo de 2026 a las 15.00 en el Al Taawoun Club Stadium, con el arbitraje de Majed Mohammed Al-Shamrani. Fue un duelo intenso en el marco de la trigésimo tercera fecha del torneo, donde ambos equipos buscaron imponer condiciones sin lograr desnivelar el marcador final de 1-1.

Las emociones y el desarrollo táctico

El marcador se abrió a los 61 minutos, cuando Leandro Miguel, Curto Antunes marcó el primer gol para el visitante tras una asistencia de Teddy, Okou. Sin embargo, la ventaja duró poco: a los 67 minutos, Roger, Martínez igualó las acciones al convertir un penal. En cuanto a las propuestas, Al Taawoun se presentó con un esquema 4-3-3, mientras que Al Riyadh optó por un 4-1-4-1. El juego físico también estuvo presente, con amonestaciones clave para Roger, Martínez y Leandro Miguel, Curto Antunes por infracciones a lo largo de la segunda mitad.

Dominio territorial vs. efectividad

El desarrollo estadístico mostró una disparidad marcada en la posesión de balón. Al Taawoun, dueño de casa, controló la pelota durante el 73,3% del tiempo, frente al 26,7% de Al Riyadh. A pesar de esa superioridad en la tenencia, el conjunto local no logró capitalizar su volumen de juego frente al arco contrario.

Precisión y cierres estratégicos

El análisis de los números finales refleja las dificultades para quebrar las defensas: