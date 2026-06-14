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Alemania venció por 7-1 a Curazao, por el Mundial

Se midieron en un duelo donde el local se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber

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El enfrentamiento se llevó a cabo el 14 de junio de 2026 a las 14.00 en el Houston Stadium. El partido contó con el arbitraje de Jalal Jayed, en un encuentro que terminó con una abultada victoria de Alemania por 7-1 frente a Curazao.

Goleada germana en el debut

La superioridad de los locales fue evidente desde el inicio. El marcador se abrió a los 6 minutos, Felix Nmecha marcó el primer gol tras asistencia de Florian Wirtz. A los 21 minutos, Livano Comenencia descontó para la visita. Sin embargo, Alemania respondió con contundencia: a los 38 minutos, Nico Schlotterbeck marcó el gol tras asistencia de Nathaniel Brown. A los 50 minutos, Kai Havertz marcó el gol de penal tras asistencia de Deniz Undav. En el segundo tiempo, Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68'), Deniz Undav (78') y nuevamente Kai Havertz (88') sellaron el resultado. En cuanto a lo táctico, Alemania presentó un 4-2-3-1, mientras que Curazao optó por un 4-3-1-2.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de Alemania se reflejó claramente en las estadísticas. Los locales mantuvieron un 65% de posesión frente al 35% de Curazao. La puntería fue un factor determinante, ya que Alemania ejecutó 26 tiros totales, de los cuales 12 fueron a puerta, mientras que la visita apenas logró inquietar con 8 disparos y solo 2 a portería.

Gestión de plantel y cierre

El entrenador local realizó varios ajustes para administrar energías, destacando el ingreso de Deniz Undav, quien fue pieza clave al asistir en tres de los goles. A los 64 minutos, Alemania movió el banco: ingresó Deniz Undav por Jamal Musiala. Más tarde, a los 73 minutos, ingresaron Leon Goretzka, Antonio Rüdiger y David Raum. Por el lado de Curazao, se intentó renovar el ataque con los ingresos de Jeremy Antonisse, Jearl Margaritha y Gervane Kastaneer, pero no pudieron contener el volumen ofensivo de un conjunto alemán que cerró el encuentro con 8 corners a favor.

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