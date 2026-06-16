Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay, por el Mundial

El encuentro, correspondiente a la jornada 1 del Mundial 2026, se disputó el 15 de junio de 2026 a las 19.00 en el Miami Stadium, bajo el arbitraje de Maurizio Mariani. Fue un choque intenso donde Arabia Saudí y Uruguay no lograron sacarse ventajas en el marcador final.

Las emociones del encuentro

El marcador se abrió a los 41 minutos, cuando Abdulelah bin Ali bin Awadh, Al Amri marcó el primer gol para Arabia Saudí, quien además fue amonestado poco después. Ya en la segunda mitad, a los 80 minutos, Maxi Araújo selló el empate definitivo para Uruguay. Ambos equipos mostraron esquemas tácticos definidos: Arabia Saudí presentó un 4-4-2, mientras que Uruguay optó por un 4-2-3-1, realizando múltiples variantes en el complemento para intentar romper la paridad, destacando los ingresos de jugadores como Nicolás de la Cruz y Rodrigo Aguirre en el equipo visitante.

Dominio uruguayo en las estadísticas

A pesar de la igualdad, Uruguay dominó ampliamente el trámite del juego, logrando una posesión de pelota del 66,8% frente al 33,2% del conjunto árabe. La superioridad de los dirigidos tácticamente desde el banco se reflejó en la ofensiva:

Uruguay acumuló un total de 28 tiros , con 10 remates a puerta .

acumuló un total de , con . Arabia Saudí generó 7 disparos totales, registrando 3 tiros a puerta.

Precisión y juego detenido

La diferencia en la intensidad de ataque también se trasladó a las pelotas paradas, donde Uruguay forzó hasta 14 corners durante el desarrollo del partido, mientras que Arabia Saudí dispuso de 4 tiros de esquina. El encuentro quedó marcado por la eficacia defensiva del equipo local para sostener el resultado ante el asedio constante de los charrúas, cerrando un empate que deja repartidos los puntos en el inicio de su camino mundialista.