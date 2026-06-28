Argelia empató 3-3 con Austria, por el Mundial 2026

En un vibrante encuentro disputado el 27 de junio de 2026 a las 23.00 en el Kansas City Stadium, Argelia y Austria igualaron 3-3. El partido contó con el arbitraje de Ilgiz Tantashev, quien mantuvo el control del juego en una noche cargada de emociones y alternativas cambiantes.

Desde lo táctico, ambos conjuntos apostaron por un esquema 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 28 minutos con un tanto de Marko Arnautovic tras asistencia de David Alaba. Argelia igualó a los 45 minutos gracias a Rafik Belghali. Ya en el complemento, Marcel Sabitzer volvió a poner en ventaja a Austria a los 55 minutos tras recibir de Konrad Laimer, pero Riyad Mahrez niveló las acciones a los 60 minutos con asistencia de Houssem Aouar. Sobre el final, Mahrez puso en ventaja a los africanos a los 93 minutos, pero Sasa Kalajdzic rescató el 3-3 definitivo para los europeos a los 96 minutos tras una habilitación de Michael Gregoritsch.

El desarrollo del juego estuvo marcado por un ritmo intenso y constante movimiento en los bancos de suplentes. Austria, que sufrió una tarjeta amarilla temprana para Marko Arnautovic a los 10 minutos, realizó cambios estratégicos importantes como el ingreso de Michael Gregoritsch, Florian Grillitsch, Paul Wanner, Kevin Danso y Sasa Kalajdzic buscando soluciones. Por su parte, el entrenador de Argelia buscó frescura con las variantes de Rayan Aït-Nouri, Zineddine Belaïd, Samir Chergui y Farès Ghedjemis en la etapa final.

En cuanto a las estadísticas, Argelia dominó la posesión con un 65% frente al 35% de Austria, demostrando una clara intención ofensiva. En el rubro de disparos, Argelia acumuló 12 intentos (con 5 a portería), mientras que Austria alcanzó los 10 remates (con 3 entre los tres palos), completando su registro con 3 tiros de esquina a favor durante los 90 minutos de juego.