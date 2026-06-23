Argelia venció 2-1 a Jordania, por el Mundial 2026

En un encuentro disputado el 23 de junio de 2026 a las 00.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, Argelia logró una victoria fundamental frente a Jordania por 2-1. El partido, correspondiente a la fase de grupos del Mundial, fue dirigido por el árbitro Slavko Vincic.

El desarrollo del marcador y la estrategia

El conjunto de Jordania, que dispuso un esquema táctico 3-4-2-1, se puso en ventaja a los 36 minutos cuando Nizar Mahmoud Ahmed, Al Rashdan marcó tras una asistencia de Mousa Mohammad Mousa, Suleiman Al Tamari. Sin embargo, Argelia, con una formación 4-2-3-1, revirtió la historia en la segunda mitad:

A los 69 minutos, Nadhir, Benbouali marcó el primer gol tras asistencia de Riyad, Mahrez .

marcó el primer gol tras asistencia de . A los 82 minutos, Amine, Gouiri selló el 2-1 definitivo para Argelia.

Análisis estadístico del encuentro

La superioridad en el control del juego quedó reflejada en las estadísticas. Argelia dominó ampliamente la posesión con un 72%, frente al 28% de Jordania. Además, el equipo ganador generó 17 disparos totales (con 8 a puerta) y ejecutó 10 tiros de esquina, contra los 8 disparos (4 a puerta) y apenas 1 córner que registró Jordania.

Movimientos tácticos y disciplina

El trámite del partido también estuvo marcado por la intensidad y los cambios. En el aspecto disciplinario, Ramiz, Zerrouki vio la tarjeta amarilla a los 43 minutos para Argelia, mientras que Husam Ali Mohammad, Abu Dahab fue amonestado a los 63 minutos para Jordania. Los entrenadores aprovecharon el complemento para realizar numerosas sustituciones tácticas, destacándose el ingreso de Nabil, Bentaleb y Nadhir, Benbouali al inicio del segundo tiempo, quienes fueron clave para cambiar el rumbo del compromiso en favor de Argelia.