Por dónde pasan Francia vs. Irak y qué canal lo transmite en vivo

Las selecciones de Francia e Irak se enfrentan este lunes por la segunda fecha del Grupo I del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 luego del partido entre la Argentina y Austria, es decir a las 18 (hora argentina), en el estadio de Philadelphia con arbitraje del canadiense Drew Thomas Fischer.

El juego se transmite en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El otro partido de la zona es entre Noruega y Senegal y tiene desde las 21 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva York.

La previa de Francia vs. Irak

El conjunto galo debutó en el torneo con una contundente victoria sobre Senegal por 3 a 1, con un gran segundo tiempo, y pisó fuerte en una zona en la que es favorita a quedarse con el primer puesto que por ahora comparte con Noruega con tres unidades cada uno.

El equipo dirigido por Didier Deschamps es uno de los candidatos al título con un plantel plagado de estrellas que deslumbra a partir de las opciones ofensivas que tiene, con figuras de la talla de Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Desiré Doué y Rayan Cherki, entre otros. De hecho, es uno de los grandes protagonistas de los últimos años a nivel internacional ya que ganó el Mundial 2018 y fue subcampeón en Qatar 2022 y de la Eurocopa 2024.

Bradley Barcola, una de las tantas cartas ofensivas que tiene la selección de Francia Frank Franklin II - AP

En la conferencia de prensa previa al partido, Mbappé comparó al equipo actual con los de los dos últimos Mundiales: “Este es un equipo más ofensivo que el de 2018 y 2022, un equipo mucho más orientado al juego hacia adelante. La segunda parte (ante Senegal) ya fue un anticipo de lo que podemos hacer cuando estamos en buenas condiciones técnicas”.

Además, habló del poderío ofensivo de su equipo: “La ventaja de este equipo es que cuenta con muchísimo talento, somos muy conscientes de la calidad que tenemos en la delantera. Los cuatro en ataque logramos coordinarnos ‌a la perfección en cuanto a movimientos, posicionamiento y rotaciones”.

Somos muy conscientes de la calidad que tenemos en la delantera” — Kylian Mbappé

Los asiáticos, por su parte, empezaron la Copa del Mundo con una derrota frente a los noruegos por 4 a 1 y necesitan no perder para no quedarse prácticamente afuera de la pelea por la clasificación, algo muy complejo para ellos teniendo en cuenta que cayeron en una zona con rivales de envergadura.

Los iraquíes son dirigidos por Graham Arnold, el DT que llevó a Australia a los octavos de final de Qatar 2022 y cedió ante la Argentina. Sin una gran tradición futbolística, ingresaron al torneo a través del repechaje internacional en el que superaron a Bolivia 2 a 1 y anhelan ganar por primera vez en la historia en una cita ecuménica. Su única participación anterior fue en México 1986, cuando perdieron los tres juegos de la primera etapa.

Graham Arnold es el entrenador de la selección de Irak, que tendrá un duro compromiso ante Francia KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir AlAmmari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo europeo con una cuota máxima de 1.09 contra 41.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 13.50.