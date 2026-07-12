Argentina venció 3-1 a Suiza, por el Mundial 2026

En un encuentro que mantuvo la expectativa hasta el último segundo, Argentina logró imponerse por 3-1 ante Suiza este 11 de julio de 2026. El partido, disputado en el Kansas City Stadium a las 22.00, fue arbitrado por João Pedro Silva Pinheiro. Argentina comenzó con ventaja cuando a los 10 minutos, Alexis, Mac Allister marcó el primer gol tras asistencia de Lionel, Messi. Sin embargo, Suiza logró igualar las acciones a los 67 minutos mediante un tanto de Dan, Ndoye, asistido por Ricardo, Rodríguez.

El desenlace en el tiempo suplementario

Tras la igualdad en el tiempo reglamentario, el encuentro se definió en el alargue, donde Argentina fue más efectiva. A los 112 minutos, Julián, Alvarez marcó el segundo gol tras asistencia de José Manuel, López. Finalmente, a los 121 minutos, Lautaro, Martínez sentenció el 3-1 definitivo. El trámite estuvo marcado por la disciplina: Breel, Embolo fue expulsado en Suiza tras recibir una segunda tarjeta amarilla a los 71 minutos.

Análisis táctico del choque

Ambos equipos presentaron propuestas estratégicas contrapuestas: Argentina se alistó con un esquema 4-1-3-2, mientras que Suiza optó por un 4-2-3-1. A lo largo de la jornada, los entrenadores realizaron modificaciones tácticas importantes; por ejemplo, el ingreso de Lautaro, Martínez por Rodrigo, De Paul a los 85 minutos resultó determinante para refrescar el ataque argentino ante un rival que se replegó tras la expulsión de Embolo.

Estadísticas del encuentro

El dominio de Argentina se reflejó en el control del juego, manteniendo una posesión del 59,1% contra el 40,9% de Suiza. El equipo ganador generó mayor peligro constante, acumulando 22 tiros totales y 7 a puerta, frente a los 11 y 5 que registró Suiza, respectivamente. En la estadística de tiros de esquina, Argentina también fue superior con 8 lanzamientos contra apenas 2 de su oponente.