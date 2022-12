Argentina vs. Australia, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

La selección argentina enfrenta este sábado desde las 16 (hora argentina) a Australia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 con el objetivo de meterse entre los mejores ocho países de la Copa del Mundo y quebrar la barrera que se le cerró en Rusia 2018. El encuentro se disputa en el estadio Áhmad Bin Ali con arbitraje del polaco Szymon Marciniak.

En la previa, el favorito en los pronósticos de las apuestas es el conjunto sudamericano con una cuota máxima de 1.27 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, en tanto, cotiza hasta 27.0 y el empate, 7.72. Según El Bot del Mundial de LA NACION, los argentinos tienen un 73,83% de posibilidades de triunfar contra 9,38% de los oceánicos.

El antecedente más recordado entre ambos países data de 1993, cuando se enfrentaron en una serie de ida y vuelta en uno de los repechajes para el Mundial de Estados Unidos 1994. En Sídney, el día que Diego Armando Maradona se volvió a poner la camiseta celeste y blanca tras la final perdida en Italia 1990, fue empate 1 a 1 mientras que en el estadio Monumental el conjunto de Alfio Basile ganó 1 a 0 y clasificó a la Copa del Mundo. Uno de los delanteros de los aussies en la llave fue Graham Arnold, actual entrenador del equipo oceánico. En junio de 2005 argentinos y australianos se enfrentaron en un amistoso y se impuso el elenco nacional 4 a 2.

Cómo ver online Argentina vs. Australia

El encuentro lo transmiten en vivo DSports, TyC Sports y la TV Pública, por lo que también se puede ver en las plataformas digitales DGO, Flow, Telecentro Play, TyC Sports Play y Cont.ar. Las tres primeras requieren ser cliente del cableoperador.

En la conferencia de prensa previa al partido, Lionel Scaloni destacó la virtudes del rival de turno: “Australia es un buen equipo; esto es fútbol y serán 11 contra 11. Hay que dejar de lado el favoritismo y jugarlo, ellos tienen buenos futbolistas, intentaremos contrarrestar eso aunque nuestra idea será la misma de los últimos partidos”. Rodrigo De Paul, por su parte, vaticinó un juego similar al de Polonia: “Creo que nos van a dar la pelota. Tienen jugadores rápidos por afuera. Será un trabajo importante de los defensores para que jueguen liberados los de arriba, veo un partido similar al anterior. Australia es un equipo rápido, con centrales altos, los extremos son la carta que tienen ellos para salir rápido de contra y no debemos quedar mal parados”.

Por la cercanía con el cruce ante los polacos, el director técnico argentino no anunció la formación este viernes para el primer partido de eliminación directa, aunque se estima no modificará muchos nombres. Quien no jugará desde la partida es Ángel Di María porque acarrea una molestia muscular, la misma que lo obligó a pedir la sustitución en el segundo tiempo contra el conjunto polaco. Su lugar, de mantener el esquema, el entrenador lo ocuparía con Julián Álvarez para que Lautaro Martínez ingrese como centrodelantero, aunque también probó en el último entrenamiento con Ángel Correa y Alejandro ‘Papu’ Gómez. Marcos Acuña, aunque no está al 100% físicamente, será el lateral izquierda y la duda de siempre está en el derecho, con Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. Enzo Fernández le saca ventaja a Leandro Paredes como volante central.

Enzo Fernández le ganaría la pulseada a Leandro Paredes para ser el volante central titular Aníbal Greco - La Nación

Probables formaciones

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes o Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Ángel Correa y Julián Álvarez o Alejandro Gómez. DT : Lionel Scaloni.

: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes o Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Ángel Correa y Julián Álvarez o Alejandro Gómez. : Lionel Scaloni. Australia: Mat Ryan; Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aaron Mooy, Riley McGree; Mathew Leckie, Mitchell Duke y Craig Goodwin. DT: Graham Arnold.

El vencedor del cruce entre la Argentina y Australia enfrentará en cuartos de final a quien se imponga del duelo entre Países Bajos y Estados Unidos, que se enfrentan también este sábado, pero desde las 12 (hora argentina) en el estadio Khalifa Internacional.

El conjunto de Arnold tiene dos recuerdos recientes positivos en el estadio Áhmad Bin Ali de Doha: venció a la Emiratos Árabes Unidos de Rodolfo Arruabarrena 2 a 1 con goles de Jackson Irvine y Ajdin Hrustic y, luego, al Perú de Ricardo Gareca por penales en sendos repechajes para clasificar a Qatar 2022 y se metió en la cita ecuménica. Ambos juegos fueron en junio pasado.

En el estadio donde enfrentará a la Argentina, Australia ganó los repechajes para jugar el Mundial Hussein Sayed - AP

Así llegaron a octavos de final

La Argentina logró el primer puesto en el grupo C, en el que debutó con derrota ante Arabia Saudita 2 a 1 a pesar del gol de Lionel Messi y derrotó a México y Polonia 2 a 0. Ante el Tricolor los tantos fueron de Messi y Enzo Fernández y frente a los europeos, de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. El ‘10′ falló un penal.

Australia, por su parte, fue escolta en la zona D, en la que cayó en su primer partido ante Francia 4 a 1 a pesar de la anotación de Craig Goodwin. Luego, se impuso 1 a 0 a Túnez y Dinamarca con conquistas de Mitchell Duke y Mathew Leckie.

