Argentina vs. Panamá: formación, día, hora, TV y streaming del partido amistoso

escuchar

El evento para festejar que la selección argentina fue campeona del Mundial Qatar 2022 de este jueves en el estadio Monumental tiene programado un partido de fútbol contra Panamá, quizás lo menos relevante de la grilla de actividades que difundió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que culminará con Lionel Messi alzando el trofeo anhelado durante 36 años.

Está previsto que la pelota empiece a rodar en el césped de la cancha de River Plate a las 20.30, luego de que Ariel Ardit entone el Himno Nacional Argentino. En el entretiempo Wos cantará “Arrancármelo”, la canción con la que culmina “Sean Eternos”, el documental que se lanzó tras el título del combinado nacional en la Copa América 2021, y que se sintonizó un sinfín de veces desde que Rodrigo De Paul la posteó en una historia de su Instagram con ese tema. Para los millones de coterráneos que no consiguieron ticket, el partido se transmitirán en vivo por TyC Sports y TV Pública, por lo que se podrá ver en las plataformas digitales TyC Sports Play, Cont.ar, DGO, Flow y Telecentro Play.

El operativo en el estadio Monumental para el partido comenzará este martes por la noche LA NACION/Rodrigo Néspolo

El entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, tiene a 34 jugadores a disposición para alinear 11 como titulares para el duelo ante los centroamericanos. Este martes brindó una conferencia de prensa en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza y manifestó que la idea inicial para el duelo es usar a los 25 disponibles que se consagraron en la Copa del Mundo: “En principio van a jugar los que estuvieron en el Mundial, después ya veremos en el partido. Me gustaría que la gente vea jugar a esos jugadores”.

De ellos, el único que no está disposición es Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien no viajó al país porque está lesionado y Sevilla no lo autorizó. El mediocampista formado en Arsenal jugó por última vez el 28 de enero los últimos 20′ de la victoria de su equipo sobre Elche 3 a 0 por la liga de España y se recupera de una lesión en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo por la que fue intervenido quirúrgicamente y todavía no regresó a las canchas. Scaloni lamentó su ausencia: “Merece estar. Es entendible que no lo dejen venir, pero haremos todo lo posible para que pueda estar un día o dos con nosotros”.

En ese contexto, es probable que el DT alinee a los mismos futbolistas que arrancaron la definición de la cita ecuménica contra Francia el 18 de diciembre en el estadio Lusail de Doha: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

La formación inicial de la Argentina vs. Francia en la final del Mundial Qatar 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

El otro futbolista convocado por Scaloni que no está con el plantel es Alejandro Garnacho. La joven promesa, nacido en España pero de madre argentina, se lesionó en un partido de Manchester United y quedó descartado para poder jugar alguno de los cotejos, por lo que tampoco viajó desde Inglaterra. “Confiamos en que pueda estar en la siguiente convocatoria, tenemos muchas esperanzas en él. Espero que se pueda poner la camiseta de la selección argentina lo antes posible”, expresó Scaloni.

El rival, en tanto, no presentará a sus mejores exponentes porque el martes 28 de marzo disputará un partido por la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) ante Costa Rica trascendente para su futuro en el certamen y, también, la clasificación a la Copa América 2024. Por eso, ni siquiera su entrenador, Thomas Christiansen, estará con el plantel.

La última vez que el combinado nacional enfrentó a su par de Centroamérica fue en la Copa América Centenario 2016 que se jugó en Estados Unidos y goleó 5 a 0 con tantos de Nicolás Otamendi, Sergio Agüero y un hat-trick de Lionel Messi. Anteriormente, se vieron las caras en 2009 en un cotejo extraoficial y también fue triunfo del elenco sudamericano 3 a 1.

Lionel Messi le marcó tres goles a Panamá la última vez que lo enfrentó con la selección argentina Jonathan Daniel - Getty Images North America

Cronograma del evento vs. Panamá

13: apertura de las puertas del estadio Monumental para la organización y los artistas.

apertura de las puertas del estadio Monumental para la organización y los artistas. 15.30: apertura de las puertas del estadio Monumental para los hinchas.

apertura de las puertas del estadio Monumental para los hinchas. 16.15: Fer Palacio DJ.

Fer Palacio DJ. 17.25: documental sobre la obtención del título en el Mundial Qatar 2022, que se transmitirá a través de la pantalla LED del estadio.

documental sobre la obtención del título en el Mundial Qatar 2022, que se transmitirá a través de la pantalla LED del estadio. 18: Los Totora.

Los Totora. 18.40: Fer Palacio DJ.

Fer Palacio DJ. 18.55: La T y la M.

La T y la M. 19.10 : Fernando Romero y Carlos “El Tula” Pascual cantarán “Muchachos”.

: Fernando Romero y Carlos “El Tula” Pascual cantarán “Muchachos”. 20.20 : Ariel Ardit entonará las estrofas del himno nacional argentino.

: Ariel Ardit entonará las estrofas del himno nacional argentino. 20.30 : comienza el partido.

: comienza el partido. 21.15: Wos (Entretiempo).

Wos (Entretiempo). 22.30: La Konga.

Para la organización, el operativo de seguridad diagramado por el Comité de Seguridad en el Fútbol del Gobierno de la Ciudad comenzará este miércoles por la noche con la restricción del tránsito en la zona de la cancha de River Plate, en el barrio de Núñez. No se podrá circular en el perímetro comprendido por Monroe y las avenidas Del Libertador, Udaondo y Lugones. Los únicos automovilistas habilitados para entrar a esa zona serán los vecinos frentistas.

Los cortes también afectarán Udaondo entre Figueroa Alcorta y Cantilo; Figueroa Alcorta, entre Monroe y Udaondo; Campos Salles y Tte. Riccheri entre Del Libertador y avenida Guillermo Udaondo; y los ingresos y egresos de Lugones y Cantilo ubicados a la altura de Udaondo porque el puente Labruna estará cerrado.

Las personas que concurran al estadio Monumental deberán ingresar por diferentes arterias, de acuerdo a la entrada que adquirieron. Quienes tienen tickets para las tribunas Sívori y Belgrano deben hacerlo por el Puente Labruna o por avenida Udaondo; los que van a la Centenario alta y baja por Lidoro Quinteros; y quienes tienen ubicación en la San Martín y Centenario media, por Figueroa Alcorta.

Mapa de cortes en la Ciudad de Buenos Aires por el partido de la selección argentina GCBA

LA NACION