Así está el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 20 2023

El Mundial Sub 20 Argentina 2023 ya tiene 11 seleccionados en los octavos de final con la conclusión este sábado de la primera etapa para los grupos C y D. Sin embargo, solo ocho de ellos conocen su posición definitiva en sus respectivas zonas y, en tanto, ya tienen fecha para los enfrentamientos de octavos de final: la selección argentina, Uzbekistán, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Israel, Brasil e Italia. Por último, seis de esos ocho combinados esperan rival, con la excepción de Uzbekistán e Israel, que se enfrentarán el martes 30 de mayo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La albiceleste, en tanto, se medirá contra el tercero del grupo C, D o E.

Los octavos de final se desarrollarán entre el martes 30 de mayo y el jueves 1° de junio en los estadios Malvinas Argentinas de Mendoza, San Juan del Bicentenario, Único Diego Armando Maradona de La Plata y Madre de Ciudades de Santiago del Estero, las cuatro sedes del Mundial Sub 20 Argentina 2023. Los ganadores de cada uno de los cruces de octavos avanzarán a los cuartos, programados para el fin de semana del 3 y 4 de junio. Luego tendrán lugar las semifinales y, por último, el duelo por el tercer puesto y la final en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata albergará las semifinales y el partido por el tercer y cuarto puesto

Octavos de final

(1° B) Estados Unidos vs. 3° A, C o D - Martes 30 de mayo a las 14.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (38).

vs. 3° A, C o D - Martes 30 de mayo a las 14.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (38). (2° A) Uzbekistán vs. (2° C) Israel - Martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37).

vs. - Martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37). (1° C) Colombia vs. 3° A, B o F - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (42).

vs. 3° A, B o F - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (42). (1° A) Argentina vs. 3° C, D o E - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (41).

vs. 3° C, D o E - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (41). (1° D) Brasil vs. 3° B, E o F - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (40).

vs. 3° B, E o F - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (40). 1° E vs. (2° D) Italia - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (39).

- Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (39). 1° F vs. 2° E - Jueves 1 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (44).

(2° B) Ecuador vs. 2° F - Jueves 1 de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (43).

La selección argentina ganó los tres partidos que jugó en el Mundial Sub 20 y lideró el grupo A Fabián Marelli - LA NACIÓN

Cuartos de final

Ganador partido 37 vs. Ganador partido 40 - Sábado 3 de junio a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (46).

Ganador partido 42 vs. Ganador partido 39 - Sábado 3 de junio a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (47).

Ganador partido 43 vs. Ganador partido 41 - Domingo 4 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (48).

Ganador partido 38 vs. Ganador partido 44 - Domingo 4 de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (45).

Semifinales

Ganador partido 45 vs. Ganador partido 46 - Jueves 8 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (49).

Ganador partido 47 vs. Ganador partido 48 - Jueves 8 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (50).

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 49 vs. Perdedor partido 50 - Domingo 11 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Final

Ganador partido 49 vs. Ganador partido 50 - Domingo 11 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

