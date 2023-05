Así están las tablas de posiciones grupo por grupo del Mundial Sub 20

escuchar

Este sábado concluyó la tercera fecha de los grupos C y D del Mundial Sub 20 Argentina 2023. Con cuatro partidos correspondientes a la primera etapa aún por disputarse, 11 seleccionados tienen asegurado su lugar en octavos de final: la selección argentina, Uzbekistán, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Israel, Brasil, Italia, Nigeria, Inglaterra y Gambia. Sin embargo, solo hay un enfrentamiento confirmado para el comienzo de la ronda de eliminación directa: Uzbekistán vs. Israel, que se jugará el martes 30 de mayo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Concluida la octava jornada de actividad, se jugaron 32 de los 36 encuentros previstos para la primera etapa. Teniendo en cuenta que, además de los dos líderes también clasifican los cuatro mejores terceros a la siguiente etapa, solo cuatro países ya se despidieron definitivamente de la Copa del Mundo luego de finalizar en el último lugar en su respectiva zona: Guatemala, en el A, Fiji, en el B, Senegal, en el C, y República Dominicana, en el D. De dichas selecciones, tres no sumaron puntos (Guatemala, República Dominicana y Fiji) y dos no convirtieron goles durante su participación (el elenco guatemalteco y el conjunto oceánico).

La tercera fecha para todos los grupos finaliza este domingo y, en ese momento, se definirán los clasificados restantes a la etapa eliminatoria, con la particularidad de que los que queden terceros en cada grupo tendrán que esperar hasta que se complete la etapa para saber si siguen o no en carrera por el título. Con los 16 mejores definidos, se diagramará el cuadro comenzando por los octavos de final y desde allí decantarán los dos que disputarán la final el 11 de junio en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fixture y resultados de la etapa de grupos

Grupo A

Fecha 1

Guatemala 0-1 Nueva Zelanda - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina 2-1 Uzbekistán - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 2

Nueva Zelanda 2-2 Uzbekistán - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina 3-0 Guatemala - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 3

Nueva Zelanda 0-5 Argentina - Estadio San Juan del Bicentenario.

- Estadio San Juan del Bicentenario. Uzbekistán 2-0 Guatemala - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo B

Fecha 1

Estados Unidos 1-0 Ecuador - Estadio San Juan del Bicentenario.

- Estadio San Juan del Bicentenario. Fiji 0-4 Eslovaquia - Estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 2

Estados Unidos 3-0 Fiji - Estadio San Juan del Bicentenario.

- Estadio San Juan del Bicentenario. Eslovaquia 1-2 Ecuador - Estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 3

Eslovaquia 0-2 Estados Unidos - Estadio San Juan del Bicentenario.

- Estadio San Juan del Bicentenario. Ecuador 9-0 Fiji - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo C

Fecha 1

Israel 1-2 Colombia - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Senegal 0-1 Japón - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 2

Senegal 1-1 Israel - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Japón 1-2 Colombia - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 3

Colombia 1-1 Senegal - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Japón 1-2 Israel - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

La selección de Israel, con un jugador menos, dio vuelta el partido ante Japón y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 Natacha Pisarenko - AP

Grupo D

Fecha 1

Nigeria 2-1 República Dominicana - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Italia 2-1 Brasil - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 2

Italia 0-2 Nigeria - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Brasil 6-0 República Dominicana - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 3

República Dominicana 0-3 Italia - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Brasil 2-0 Nigeria - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo E

Fecha 1

Inglaterra 1-0 Túnez -Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

-Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Uruguay 4-0 Irak - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 2

Uruguay 2-3 Inglaterra - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Irak 0-3 Túnez - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 3

Túnez vs. Uruguay - Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Irak vs. Inglaterra - Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo F

Fecha 1

Francia 1-2 Corea del Sur - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Gambia 2-1 Honduras - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 2

Francia 1-2 Gambia - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Corea del Sur 2-2 Honduras - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 3

Honduras vs. Francia - Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Corea del Sur vs. Gambia - Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

