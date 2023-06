Así quedó conformada la final del Súper Rugby Américas, tras las semifinales

escuchar

Este viernes culminaron las semifinales del Súper Rugby Américas (SLAR) 2023 y, de esta manera, quedaron definidos los dos finalistas: Peñarol, de Uruguay, y Dogos XV, de la Argentina. El encuentro decisivo se disputará el próximo viernes 9 de junio en el estadio Charrúa de Montevideo, el recinto con mayor capacidad de espectadores (11.226) de los siete que albergaron la primera edición del certamen. La localía se definió de tal manera porque Peñarol fue primero en la temporada regular y Dogos, segundo.

En la temporada regular, Peñarol le ganó los dos partidos a Dogos: en Córdoba por 41-35, el 4 de abril, y en Montevideo 33-15, el 21 del mismo mes.

Para acceder al encuentro decisivo, la franquicia nacional venció a Los Pampas XV, el otro equipo argentino de la competencia, por 27 a 16. En la cancha de Tala RC de Córdoba el local marcó sus tantos con tries de Leonardo Gea Salim y Juan Bautista Mermes, sumados a tres conversiones y un penal de Julián Hernández y otro de Juan Bautista Baronio. Para el visitante, Mateo Albanese sumó un try y Joaquín De la Vega Mendía aportó dos drops, un penal y una conversión.

Dogos XV buscará el segundo título de la Súper Rugby Américas para una franquicia argentina

En el otro duelo de la etapa de los cuatro mejores, la franquicia uruguaya triunfó ante el equipo paraguayo Yacaré por 32 a 17, gracias a los tries de Alfonso Silva y Juan Manuel Alonso, dos conversiones y un penal de Felipe Etcheverry. Para el combinado guaraní, los puntos fueron convertidos por los argentinos Lucas Sommer (un try) e Ignacio Inchauspe (un try, dos conversiones y un penal).

El campeonato no tiene invictos porque todos los planteles perdieron al menos dos veces. Una de las particularidades es que no se registraron empates en los 86 duelos que se desarrollaron hasta el momento. El goleador del certamen es Joaquín De la Vega Mendía de Pampas XV con 136 puntos, 24 más que Felipe Etcheverry de Peñarol. Manuel Olaso (Peñarol), en tanto, es el tryman con 13 apoyos.

Los campeones de la SLAR

La primera edición de la SLAR en 2021 la ganó Jaguares XV de Argentina venciendo a Peñarol por 36-28. La segunda, en 2022, quedó para el equipo uruguayo, que ganó tras superar en la final a Selknam de Chile por 24-13.

