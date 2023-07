Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana 2023, tras el sorteo

escuchar

En el sorteo realizado este miércoles en la sede que la Conmebol posee en Luque, Paraguay, quedaron definidos los emparejamientos de octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. Las series se confirmarán una vez que se realicen los enfrentamientos de 16vos de final, que cruzará a los equipos que finalizaron en el segundo lugar de su zona, contra clubes que culminaron en el tercer puesto de su grupo en la Libertadores. Los Play Offs de 16vos, que serán de ida y vuelta, ya están confirmados:

Barcelona (Ecuador) vs. Estudiantes de La Plata (Serie A).

(Serie A). Ñublense (Chile) vs. Audax Italiano (Chile) (Serie B).

Patronato vs. Botafogo (Brasil) (Serie C).

vs. Botafogo (Brasil) (Serie C). Colo Colo (Chile) vs. América MG (Brasil) (Serie D).

Libertad (Paraguay) vs. Tigre (Serie E).

(Serie E). Corinthians (Brasil) vs. Universitario (Perú) (Serie F).

Sporting Cristal (Perú) vs. Emelec (Ecuador) (Serie G).

Independiente Medellín (Colombia) vs. San Lorenzo (Serie H).

Así quedó el cuadro de octavos de la Sudamericana 2023

Defensa y Justicia vs. Ganador de la serie G.

vs. Ganador de la serie G. Guaraní (Paraguay) vs. Ganador de la serie C.

Liga de Quito (Ecuador) vs. Ganador de la serie B.

San Pablo (Brasil) vs. Ganador de la serie H.

Goiás (Brasil) vs. Ganador de la serie A.

Newell’s vs. Ganador de la serie F.

vs. Ganador de la serie F. Fortaleza (Brasil) vs. Ganador de la serie E.

Bragantino (Brasil) vs. Ganador de la serie D.

No habrá cruces entre equipos argentinos en la ronda de 16vos de final, como así tampoco en la instancia de octavos, en la que aguardan Defensa y Justicia (jugará ante el ganador de Sporting Cristal (Perú) vs. Emelec (Ecuador)) y Newells (se enfrentará a quien resulte vencedor de la serie entre Corinthians (Brasil) vs. Universitario (Perú)). Por su parte, los clubes nacionales que deben superar la instancia de Play Off son: Estudiantes de La Plata vs. Barcelona (Ecuador), Patronato vs. Botafogo (Brasil), Tigre vs. Libertad (Paraguay) y San Lorenzo vs. Independiente Medellín (Colombia).

Día y horario de los partidos de 16vos de final

Partidos de ida

Colo Colo (Chile) vs. América MG (Brasil) - Martes 11 de julio - 19 (hora argentina).

Barcelona (Ecuador) vs. Estudiantes de La Plata - Martes 11 de julio - 21 (hora argentina).

Corinthians (Brasil) vs. Universitario (Perú) - Martes 11 de julio - 21.30 (hora argentina).

Patronato vs. Botafogo (Brasil) - Miércoles 12 de julio - 19 (hora argentina).

Independiente Medellín (Colombia) vs. San Lorenzo - Miércoles 12 de julio - 21 (hora argentina).

Sporting Cristal (Perú) vs. Emelec (Ecuador) - Miércoles 12 de julio - 21 (hora argentina).

Ñublense (Chile) vs. Audax Italiano (Chile) - Jueves 13 de julio - 19 (hora argentina).

Libertad (Paraguay) vs. Tigre - Jueves 13 de julio - 21 (hora argentina).

Partidos de vuelta

América MG (Brasil) vs. Colo Colo (Chile) - Martes 18 de julio - 19 (hora argentina).

Estudiantes de La Plata vs. Barcelona (Ecuador) - Martes 18 de julio - 21 (hora argentina).

Universitario (Perú) vs. Corinthians (Brasil) - Martes 18 de julio - 21.30 (hora argentina).

Botafogo (Brasil) vs. Patronato - Miércoles 19 de julio - 19 (hora argentina).

San Lorenzo vs. Independiente Medellín (Colombia) - Miércoles 19 de julio - 21 (hora argentina).

Emelec (Ecuador) vs. Sporting Cristal (Perú) - Miércoles 19 de julio - 21 (hora argentina).

Audax Italiano (Chile) vs. Ñublense (Chile) - Jueves 20 de julio - 19 (hora argentina).

Tigre vs. Libertad (Paraguay) - Jueves 20 de julio - 21 (hora argentina).

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

El vigente ganador del segundo certamen más importante de Sudamérica a nivel clubes es Independiente del Valle. El conjunto ecuatoriano se coronó campeón de la edición 2022 tras derrotar 2 a 0 a San Pablo en la final, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con goles de Lautaro Díaz y Lorenzo Faravelli. Así, se consolidó como uno de los equipos más ganadores de la historia del torneo junto con Boca Juniors, Independiente y Atlético Paranaense, con dos cada uno.

Boca, Independiente. Atlético Paranaense e Independiente del Valle: dos cada uno.

Lanús, River Plate, Liga de Quito. San Pablo, Internacional, Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense, Universidad de Chile, Independiente de Medellín, Pachuca y Cienciano: Uno cada uno.

