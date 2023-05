Así quedó el cuadro de semifinales de la Euroliga de básquet, tras los cuartos de final

escuchar

La Euroliga 2022/23 de básquet tiene los equipos confirmados para el Final Four, tras los cuartos de final que concluyeron este miércoles, y son los cuatro clubes mejores ubicados en la temporada regular: Olympiacos de Grecia, Barcelona, Mónaco y Real Madrid. Definirán el título del certamen entre el 19 y 21 de mayo en Kaunas, Lituania.

Tres de las cuatro series del playoffs se definieron en el quinto partido, lo que da cuenta de la paridad que hay en Europa a nivel clubes. El conjunto heleno eliminó a Fenerbahce de Turquía; el blaugrana, con Nicolás Laprovittola como figura barrió a Zalgiris Kaunas; el elenco del principado sacó a Maccabi Tel Aviv de Israel; y el Merengue, que se quedó sin Gabriel Deck para lo que resta de la temporada porque sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda, a Partizan de Serbia.

Los cruces de las semifinales del Final Four serán Olympiacos vs. Mónaco y Barcelona vs. Real Madrid, por lo que habrá clásico de España. Los ganadores de la llave a único partido avanzarán a la final, que se jugará dos días después.

Así quedó el cuadro del Final Four de la Euroliga, con lo cuatro finalistas

Semifinales

Ambos partidos se juegan el viernes 19 de mayo.

Olympiacos (Grecia) vs. Mónaco (Francia).

Barcelona (España) vs. Partizan/Real Madrid

Final

La definición se disputa el domingo 21 de mayo, luego del encuentro por el tercer puesto entre los perdedores de las semifinales.

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2.

Así llegaron al Final Four

Olympiacos fue el mejor equipo de la temporada regular con 24 victorias y 10 derrotas. En cuartos de final necesitó de cinco partidos para eliminar a Fenerbahce de Turquía, a quien le ganó los tres cotejos de local y perdió ambos de visitante y se impuso 3-2.

fue el mejor equipo de la temporada regular con 24 victorias y 10 derrotas. En cuartos de final necesitó de cinco partidos para eliminar a Fenerbahce de Turquía, a quien le ganó los tres cotejos de local y perdió ambos de visitante y se impuso 3-2. Barcelona se ubicó segundo en la primera etapa con una marca de 23 triunfos y 11 caídas. En el inicio de los playoffs barrió a Zalgiris Kaunas, séptimo en la tabla de posiciones, 3-0.

Nicolás Laprovittola fue determinante para que Barcelona acceda al Final Four de la Euroliga Twitter Barça Basket

Real Madrid fue tercero en la fase de clasificación gracias a 23 alegrías y cuatro caídas y en los cuartos de final le ganó una serie histórica a Partizan de Belgrado 3-2. Perdió los dos primeros juegos de local incluido el segundo con una batalla campal generada por Sergio Llull; se llevó los dos de visitante contra todos los pronósticos y en el definitivo llegó a estar 18 puntos abajo, pero renació de la mano de sus leyendas, ganó 98-94 y pasó la etapa.

fue tercero en la fase de clasificación gracias a 23 alegrías y cuatro caídas y en los cuartos de final le ganó una serie histórica a Partizan de Belgrado 3-2. Perdió los dos primeros juegos de local incluido el segundo con una batalla campal generada por se llevó los dos de visitante contra todos los pronósticos y en el definitivo llegó a estar 18 puntos abajo, pero renació de la mano de sus leyendas, ganó 98-94 y pasó la etapa. Mónaco dio que hablar en la primera ronda y se ubicó cuarto con 21 victorias y 13 derrotas. En cuartos de final dejó atrás al poderoso Maccabi Tel Aviv de Israel, seis veces campeón del torneo, por 3-2.

LA NACION