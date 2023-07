Así quedó el cuadro femenino de semifinales de Wimbledon, tras los cuartos de final

escuchar

Este miércoles finalizaron los cuartos de final de la rama femenina de Wimbledon 2023, el tercer Grand Slam en lo que va de la temporada. De esta manera, quedaron definidas las cuatro semifinalistas del certamen, con sorpresivas eliminaciones y dos candidatas al título que se verán las caras en la próxima instancia. Los cruces serán así: Elina Svitolina vs. Marketa Vondrousova y Ons Jabeur vs. Aryna Sabalenka. Ambos se llevarán a cabo este jueves en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, con horarios a confirmar y transmisión televisiva de ESPN 2.

El martes se llevaron a cabo los dos encuentros iniciales de la ronda de las ocho mejores. En primera instancia, la checa Vondrousova (42° del ranking WTA) dio la sorpresa ante la estadounidense Jessica Pegula (4°), a quien derrotó por 6-4, 2-6 y 6-4. La medallista olímpica de plata en Tokio 2021, sin embargo, solo posee un título WTA: el 250 de Biel, Suiza, que ganó en la edición de 2017. Además, llegó a la final de Grand Slam únicamente en una ocasión, en Roland Garros 2019: perdió con Ashleigh Barty.

En el segundo turno, la ucraniana Svitolina (76°) dejó fuera de competencia nada menos que a la polaca Iga Swiatek, actual N°1 del ranking WTA y ganadora del último Roland Garros, por 7-5, 6-7 (5) y 6-2. Busca su segundo título del año, tras la consagración en el WTA 250 de Estrasburgo y a nueve meses de haber sido mamá. Al igual que su rival en semifinales, puede jactarse de haber ganado una medalla olímpica: fue bronce en Tokio 2020. Esta es la tercera vez que se mete entre las cuatro mejores de un major, luego de Wimbledon y US Open 2019, torneos en los que no logró avanzar a la final.

Elina Svitolina, que ingresó al cuadro principal gracias a una wild card, derrotó a la N°1 DANIEL LEAL - AFP

Los dos partidos restantes se realizaron este miércoles. Sabalenka (2°) venció sin problemas a la estadounidense Madison Keys (18°) por 6-2 y 6-4. Sueña con levantar su segundo trofeo de Grand Slam (ganó Australian Open este año) y, a su vez, el primero en Wimbledon, torneo en el que ya se había metido entre las cuatro mejores en 2021. Llegó a semifinales en los tres grandes de lo que va de la temporada, consolidándose como una de las mejores tenistas del mundo en la actualidad.

Por último, la tunecina Ons Jabeur derrotó a la kazaja Elena Rybakina por 6-7 (5), 6-4 y 6-1 y se tomó revancha de la final del año pasado, en la que festejó la de Europa del Este. Luego de un 2022 fantástico, con dos títulos (Masters 1000 de Madrid y WTA 500 de Berlín) y cuatro subcampeonatos (Wimbledon, justamente, Roland Garros, Masters 1000 de Roma y WTA 500 de Charleston), esta temporada mantuvo un rendimiento irregular luego de varias lesiones. Busca convertirse en la primera tenista árabe en ganar un Grand Slam.

Cuadro de semifinales femenino de Wimbledon 2023

Así quedó conformado el cuadro femenino de semifinales de Wimbledon 2023 Wimbledon - Wimbledon

Máximas ganadoras de Wimbledon

La máxima campeona en Wimbledon en su rama femenina es Martina Navratilova (República Checa) con nueve trofeos conseguidos entre 1978 y 1990. Uno menos tiene la estadounidense Helen Wills y todas las logró antes de la Era Abierta, entre 1927 y 1938. En tanto Dorothea Douglass (Inglaterra), la alemana Steffi Graf y la estadounidense Serena Williams acumulan siete trofeos cada una.

Martina Navratilova (República Checa): nueve títulos.

Helen Wills (Estados Unidos): ocho.

Dorothea Douglass (Gran Bretaña), Steffi Graf (Alemania) y Serena Williams (Estados Unidos): siete cada una.

Blanche Bingley (Gran Bretaña), Suzanne Lenglen (Francia) y Billie Jean King (Estados Unidos): seis.

Lottie Dod (Gran Bretaña), Charlotte Cooper (Gran Bretaña) y Venus Williams (Estados Unidos): cinco.

