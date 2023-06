Así quedó la tabla de campeones de la FA Cup, tras el título de Manchester City

escuchar

Este sábado se disputó la final de la FA Cup en el mítico estadio de Wembley, en el que Manchester City venció 2 a 1 a su clásico rival, Manchester United, para conseguir su segundo título en la temporada tras ganar la Premier League. De esta manera, el combinado citizen mantiene firme el sueño de obtener la ‘Triple Corona’ por primera vez, distinción con la que se reconoce a la obtención de los tres títulos por los que suelen pelear los mejores equipos del Viejo Continente a lo largo de una temporada regular: Champions League (juega la final ante Inter de Milán el próximo sábado), liga local y copa nacional.

Fue la primera vez que ambos equipos mancunianos se enfrentaron en una definición. Los goles del equipo vencedor fueron convertidos por el alemán y capitán Ilkay Gündogan, que alcanzó los 11 en este 2022-23. El primero de ellos llegó cuando apenas transcurrían 13 segundos y se convirtió en el gol más rápido en una final de FA Cup, en los 154 años de historia que tiene el certamen (el más antiguo del mundo). El empate parcial de los Diablos Rojos llegó por intermedio del portugués Bruno Fernandes, de penal, a los 33′.

El momento exacto en el que Ilkay Gündogan pasa a formar parte de la historia: el alemán anotó el gol más rápido de la historia de las finales de FA Cup Dave Thompson - AP

En cuanto a la participación de los argentinos, Julián Álvarez no sumó minutos en el equipo dirigido por Pep Guardiola; mientras que Alejandro Garnacho ingresó a los 61′ en reemplazo del danés Christian Eriksen. Máximo Perrone y Lisandro Martínez, por su parte, no fueron convocados por sus respectivos equipos por diversos motivos: en el caso del mediocampista, sigue con licencia luego de disputar el Mundial Sub 20; el defensor, en tanto, se encuentra en plena etapa de recuperación por la rotura del quinto metatarsiano del pie derecho.

Tabla de campeones de la FA Cup

Arsenal: 14 títulos.

Manchester United: 12.

Chelsea, Liverpool y Tottenham: Ocho cada uno.

Aston Villa y Manchester City: Siete cada uno.

Blackburn Rovers y Newcastle: Seis cada uno.

Everton, West Bromwich Albion y Wanderers: Cinco cada uno.

Wolverhampton, Bolton Wanderers y Sheffield United: Cuatro cada uno.

Sheffield Wednesday y West Ham: Tres cada uno.

Preston, Old Etonians, Portsmouth, Sunderland, Nottingham Forest y Bury: Dos cada uno.

Leicester City, Oxford University, Royal Engineers, Derby County, Leeds United, Southampton, Burnley, Cardiff City, Blackpool, Clapham Rovers, Notts County, Barnsley, Charlton Athletic, Old Carthusians, Blackburn Olympic, Bradford City, Ipswich Town, Coventry City, Wimbledon y Wigan Athletic: Uno cada uno.

*Noticia en desarrollo.

LA NACION